Rundgang Auf den Spuren schreibender Frauen in Basel Auf einem Spaziergang durch die Altstadt gibt es nicht nur in der Versenkung verschwundene Autorinnen zu entdecken, sondern auch kleine Idyllen mitten in Basel. Elodie Kolb 21.04.2022, 05.00 Uhr

Martina Kuoni mit ihrem kleinen Schwarzen. Juri Junkov

Es ist eine abgelegene, ruhige Oase oberhalb der lärmerfüllten Schifflände, wo Martina Kuoni ihr schwarzes Ringbüchlein aus ihrer Tasche kramt und die 1996 verstorbene Adelheid Duvanel zitiert. Die Baselbieter Autorin ist eine der sieben Frauen, die Martina Kuoni auf dem Literaturspaziergang «Schreibende Frauen allerorten» in Basel vorstellt.

Seit rund 20 Jahren führt die Germanistin und Romanistin eine Vielzahl Literatur-Spaziergänge in Schweizer Städten zu verschiedenen Themen durch. Allein in Basel habe sie etwa ein Dutzend unterschiedlicher Spaziergänge erarbeitet, die sie abwechslungsweise durchführt. Kuoni hat viele Jahre bei Verlagen gearbeitet und dann bemerkt, «dass mich auch die Lebensgeschichten ‹hinter den Büchern› interessieren».

Sie wählt denn auch einen biografischen Ansatz, um den Spazierenden auf dem Rundgang die Autorinnen näher zu bringen. 2022 sind die schreibenden Frauen wieder dran: «Es ist ein Spaziergang, der immer wieder auf reges Interesse stösst», sagt Kuoni. Bei Bedarf passe sie das Programm entsprechend an.

Letztes Jahr wurde Adelheid Duvanels Gesamtwerk neu herausgegeben. Zvg / CH Media

«Moderne und dringliche Texte»

So ist dieses Jahr Adelheid Duvanel neu Teil des Spaziergangs. Eine Autorin, deren Gesamtwerk vergangenes Jahr in einem dicken Buch neu verlegt wurde. Duvanel sei denn auch eine der Autorinnen, die Kuoni am meisten fasziniere: «Ihre Texte sind modern und dringlich».

Und sie führt aus: «Es sind für mich Texte auf einem ausserordentlich hohen literarischen Niveau. Sie haben eine Eigenständigkeit aber auch eine Widerständigkeit.»

Die in Liestal und Pratteln aufgewachsene Duvanel habe lieber geschrieben als gesprochen und zurückgezogen gelebt. Sie sei auch immer wieder in psychiatrischen Kliniken gewesen. Als 51-Jährige erhielt sie 1987 den Basler Literaturpreis. «Man hat als Leserin immer wieder den Eindruck, man verstehe den Text nicht, aber es springt dann meistens doch ein Funke über».

Autorinnen verankert im Stadtbild

Von der einen Oase über die Mittlere Brücke, vorbei an Bettina Eichins Helvetia, durch einen kleinen Durchgang geht es ins Kleine Klingental. Auch hier eine ruhiges Örtchen, wo Kuoni gleich drei Künstlerinnen vorstellt.

«Ich finde das eine ergiebige Verbindung: Die Texte und Autorinnen werden bei diesen Spaziergängen auf eine besondere Art in der Stadt verankert», sagt Kuoni. Und sie wolle dazu animieren, vergessene Texte aus dem Regal zu ziehen.

Martina Kuoni erzählt von dem gemeinsamen Büchlein von Meret Oppenheim und Lisa Wenger. Juri Junkov

In den morgendlichen Sonnenstrahlen vor dem Bichtigerhuus zwischen Webergasse und Kleinem Klingeltal erzählt Kuoni von den aufmüpfigen Nonnen des Klosters Klingental, die – so die Legende – sogar im Rhein baden gingen.

«Ich bilde mir manchmal ein, dass vom aufmüpfigen Geist, der da gelebt wurde, etwas hängengeblieben ist und sich an gewissen Orten der Stadt eingeschrieben hat», sagt Kuoni schmunzelnd.

Lisa Wenger schrieb aus Langeweile

Lisa Wenger dagegen sei keine Autorin, die neue Wege eingeschlagen habe. Im Bichtigerhuus lebte die 1858 geborene Wenger in ihren späteren Jahren mit ihrem Mann Theo Wenger. Bekannt ist sie heute häufig nur noch als Grossmutter von Meret Oppenheim und ihr Kinderbuch «Joggeli söll ga d’Biirli schüttle».

Dabei habe Wenger viel geschrieben, wie Kuoni erzählt: «Märchen, Romane und auch viele Geschichten für Kinder». Im Kleinbasel begrüsste sie auch immer wieder ihre Enkelin Meret Oppenheim, mit der sie ein Büchlein mit Kindergeschichten geschrieben und gestaltet hat. Auch Ruth, die zweite Tochter von Lisa und Theo Wenger, hat ihre Verbindung zur Basler Literaturszene: Für kurze Zeit war sie mit Hermann Hesse verheiratet.

«Joggeli söll ga d’Biirli schüttle» ist wohl der einzige Text, den man von Lisa Wenger heute noch kennt. Lisa Wenger

Noch eine weitere schreibende Frau ist mit dem Bichtigerhuus verknüpft: Anders als Lisa Wenger, die als Fabrikantengattin zum Zeitvertreib zu schreiben begann, schrieb die 1883 geborene Cécile Ines Loos aus Not: Einerseits erzählte sie von ihrem schweren Leben, andererseits war sie auf ein Einkommen angewiesen.

So verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Serviertochter, Hilfsbibliothekarin und Schreibkraft — unter anderem für Lisa Wenger. Obwohl ihre Texte grosse Erfolge waren, lebte Loos lebenslänglich am Existenzminimum. Heute sind ihre Texte, mit wenigen Ausnahmen, nicht mehr greifbar.

Dies gilt für viele Texte, die auf dem Spaziergang vorgestellt werden. Als frauenspezifisches Phänomen möchte Kuoni das allerdings nicht bezeichnen: «Es ist eine Tatsache, dass viele, auch ausgezeichnete Texte, irgendwann nicht mehr greifbar sind. Das Interesse verändert sich.»

Auf dem Rundgang durch Basels Innenstadt gibt es also neben den üblichen Verdächtigen wie beispielsweise Iris von Roten auch vergessene Literatinnen zu entdecken – und neben Biografien auch die eine oder andere versteckte Idylle.

Der Spaziergang «Schreibende Frauen Allerorten» findet dieses Jahr in Basel am 23. April und am 14. August statt. Kosten: 35 Franken. Weitere Informationen: literaturspur.ch