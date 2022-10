Rutschmadame Arrivederci Signora Meloni Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Warum sich Italien nicht ändern wird. Martina Rutschmann Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Sehnsuchtsort aller Schweizer: Italien. unsplash.com

Die Welt ist im A****. Nur Konstanten trösten uns. Sie geben Halt, machen Mut, lenken ab. Die Queen war eine, die Stones und Beni Thurnheer sind es noch. Gebrannte Mandeln an der Herbstmesse, Vorfasnacht, der Zolli. Aber nur eine Konstante berührt uns gleichermassen – in einer Vielfalt, die nicht mal Querdenker hinbekommen. Die Mutter aller Konstanten vereint Gerüche, Gefühle, Geschmack. Sie ist eine Nation – Italien! Bevor Ihr behauptet, mit dem Land abgeschlossen zu haben, seit es von Neo-Faschos regiert wird – wartet ab.

Ihr alle liebt Italien. Schaut in Euren Kühlschrank. Wo wart Ihr als Kind in den Ferien, wohin geht Ihr immer noch gern? Welche Kultur- und Naturschätze würdet Ihr einer Reisegruppe empfehlen? Welche Sprache klingt wie Meeresrauschen, dramatisch und beruhigend? Woran denkt Ihr, wenn Ihr nach mediterranem Lebensgefühl gefragt werdet, nach Opern, Mode, wunderbaren Ristoranti in jedem Kaff? Wenn Ihr eine Party schmeisst, an der auch Opa tanzt – welche Canzoni dürfen nicht fehlen? Und wo sind selbst Polizisten sexy?

Italien hat sich seit Leonardo da Vinci kaum verändert. Seine Gegenwart ist die Vergangenheit. Weder in der Kultur hat es zuletzt grosse Würfe gelandet, noch hat es in den vergangenen Jahren einen Nobelpreis eingeheimst. Das Essen bleibt «della Nonna», Fussball-WMs sind ein Desaster. Das ist es, was eine Konstante ausmacht: Wir können uns darauf verlassen, dass alles ist, wie es immer war – weil es gut ist so (ausser beim Fussball). Oder wollt Ihr einen neuen schiefen Turm, ein modernes Kolosseum? Könnt Ihr Euch eine Schnulze vorstellen, die Euer Herz berührt wie «Ti amo»? Wollt Ihr die Pizza neu erfinden, die Vespa? Nein!

Wir wollen die Konstante wahren. Das hat die Post-Fascho-Tante nicht kapiert, wenn sie von Zukunft spricht und meint, diese schreiben zu können. Viele Italiener geben ihr nur drei Monate, manche sechs. Was folgt, ist ein neuer Hampelmann an der Macht, ein bedeutungsloser Mensch, den sich niemand merkt. Und das ist gut so. Denn es war kaum je anders. Insofern: Arrivederci, Signora Meloni, besuchen Sie doch die Herbstmesse oder ans Drummeli, je nachdem, wann Sie Zeit haben. Wissen Sie, Konstanten braucht der Mensch. Sie geben Halt und Mut. Und lenken ab.

