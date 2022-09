Rutschmadame Bethli winkt aus dem Kistenvelo Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Martina Rutschmann 17.09.2022, 05.00 Uhr

Die Queen und ihr Spross Charles Anfang der 50er-Jahre. Keystone

Wenn das so weitergeht, besteht die Welt aus Mia Emmas und Noah Liams. Weshalb Eltern ihre Kinder mit Massennamen strafen, um sie dann zu Individuen zu erziehen, ist ein Rätsel. Zugegeben, der Arche-Kapitän war ein feiner Kerl. Hätten die Eidgenossen zu Noahs Zeit über Massentierhaltung abgestimmt, hätte dieser sämtliche Kühe vorsorglich in ein Solarboot verfrachtet. Aber Mia, die unerschütterliche Königin bei den Mädchen? Filmstar Mia Farrow kennt niemand mehr im gebärfähigen Alter.

Auch Maria, die fromme Langform des Namens, wird kaum zur Mia-Invasion beitragen. Wir haben schlicht keine Ahnung, warum Mia heute ist, was die Bond-Girl inspirierte Ursula mal war. Wir können später nur sagen: Mein Noah Liam wurde während Corona gezeugt. Die Welt war aus den Fugen. Aber Noah Liams Name hat keinen tiefen Sinn, wird fanden ihn bloss passend zu Flückiger-Lüthi.

Es liegt an der Orientierungslosigkeit der Menschen, dass sie ihre Babys nicht mehr nach Idolen benennen. Schauen wir zurück: In den 50er-Jahren kam das Heft Brigitte auf den Markt – und reihenweise Brigittes wurden geboren. Da wussten die Leute noch, wie man ein Printprodukt würdigt. In den 90er-Jahren passierte dasselbe mit Balg Kevin, der nach dem Kinoerfolg auch Schweizer Kindergärten unsicher machte.

Hätten Ogis Eltern dem Bundesrat einen anderen Vornamen verpasst, hätte «Dölf» die Spielplätze der 80er-Jahre dominiert – nebst Stephanie, der damaligen Gräfin unter den Mädchen. Doch blicken wir nach vorn. Dank eines Ereignisses, das die Welt erschüttert hat, kommt jetzt die Namenswende.

Elisabeth. Und Charles. Das werden die neuen grossen Namen – auch im Schweizerland. Sie gab uns Halt, lebte uns Moral vor, Glamour. Er tut nichts von all dem, ist jetzt aber – in Gottes Namen – König. König Prinz Charles. Ein Name, so praktisch wie ein Taschentuch. In allen Sprachen gleich geschrieben und ähnlich ausgesprochen, ausser in Italien, wo Charles Carlo heisst, aber was soll’s, auch Katzennamen haben ihre Berechtigung – im Zeitalter der Massentierhaltung sowieso.

Freuen wir uns auf Elisabeth und die daraus resultierenden Bethlis und Liesis, die bald aus den Kistenvelos winken. Und bedauern wir, dass wir nicht schon zur Ära Elisabeth Ackermann auf diese glorreiche Idee gekommen sind.