Rutschmadame Ein bisschen mehr Berg Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Martina Rutschmann 03.09.2022, 05.00 Uhr

Wer in Graubünden einen Meister Petz sehen will, geht am besten ins Bärenland nach Arosa. Keystone

So, so. Die Amis fliegen wieder auf den Mond. Wollen schauen, was sich dort getan hat in den letzten 50 Jahren. Ob sich ein paar nette Aliens angesiedelt haben, mit denen die Astronauten Karten spielen können. Wir alle streben nach Begegnungen der anderen Art. Bloss lässt man die grosse Mehrheit von uns nicht auf den Mond. Dieses Erlebnis ist einer Elite vorbehalten – und wir sind verdammt, auf Erden auszuharren. Hier besuchen uns Aliens kaum. Die wissen, wie gestresst wir alle sind, wie zerrüttet alles ist. Vielleicht wissen sie sogar, wann die Erde explodiert. Oder sie ahnen es. Bestimmt haben sie ein Wettbüro auf dem Mond eingerichtet und warten auf den grossen Knall.

Doch es gibt auch bei uns Lebewesen, denen kaum jemals ein Mensch begegnet. Die Bären im Engadin beispielsweise. Sie lümmeln seit Monaten in der Bergwelt herum – und bis auf Kameras hat sie noch nie jemand gesehen. Ha! Dachte ich mir. Und fuhr hin. Mit ein bisschen Geduld werde ich die Bären schon finden; das wird eine einzigartige Begegnung, war ich sicher.

Nach Tagen der unermüdlichen Suche gab ich auf. Nicht einmal Murmelis haben es für nötig erachtet, mich zurechtzupfeifen. Ich setzte mich ins Moos und starrte ins Gebirge. Manche Berge schauen böse, andere traurig, andere lachen einen aus; die meisten aber sind freundliche Kerle. Was alle gemein haben: Sie stehen einfach da, seit Jahrtausenden. Und halten aus, was um sie herum und auf ihnen geschieht. Wahrscheinlich ist der Klimawandel das Einzige, was sie etwas aus der Ruhe bringt. Sonst aber? Die Berge sind gelassen, geduldig, entspannt und friedlich. Sie sehen Bären kommen und gehen und es juckt sie nicht, wenn Menschen auf ihnen herumkraxeln. Ich kam mir schäbig vor, lächerlich. Eine gestresste Unterländerin auf der Suche nach einem Wildtier, bloss, weil sie eine Begegnung der anderen Art erleben möchte. Warum eigentlich? Wäre es nicht erstrebenswerter, ein bisschen mehr Berg zu sein? Gelassen, geduldig, entspannt, friedlich? Und so wanderte ich zurück ins Tal, meine neuen Kumpels im Rücken, und dachte mir: Wer braucht schon den Mond, wenn er die Berge haben kann? Das denkt sich wohl auch der Bär. Schlauer Kerl. Irgendwann werden wir uns schon noch begegnen, wetten?