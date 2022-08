Rutschmadame Gebt uns mehr Ablenkung! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Martina Rutschmann 20.08.2022, 05.00 Uhr

Strommangellage, Energiekrise, SVP-Cancelling: Das Leben kann einem schon mal über den Kopf wachsen. pixabay.com

Dieses Durcheinander im Kopf – unerträglich. Da ermahnt uns der oberste Elektrizitätsmann, Holz zu horten, damit wir im Winter nicht frieren. Gleichzeitig lesen wir, brennendes Holz sei genauso böse wie Kohle, Gas und Öl. Aber was tun, wenn wir nicht mehr auf Heizungen zählen können? Norweger Pullis hamstern, am besten in allen Grössen, damit es auch klappt mit dem Zwiebelprinzip. Aber halt! Reine Schurwolle, ist das tiergerecht? Lebenden Schäfchen das Fell abzuziehen? Es ist zum Verzweifeln! Und womit kochen wir unsere Suppe, wenn es kein Wasser mehr gibt? Dumme Frage, wir haben ja bald auch keinen Strom mehr – und dass wir kein Feuer machen dürfen fürs Süppchen, wissen wir nun auch. Was also sollen wir essen, wenn alles teuer und knapp wird? Und wie war das nochmals mit den Kerzen? Woraus bestehen Kerzen überhaupt? Paraffin! Allein der Name macht Angst.

Dieser kollektiven Überforderung kann nur entgegenwirken, wem das Volkswohl ein Anliegen ist. Es braucht jemanden, der den quälenden Gedankenkreis eines ganzen Landes durchbricht. Jemand, der uns vergessen lässt, was uns blüht. Uns Leichtigkeit verschafft. Wer hilft uns, aus dieser düsteren Spirale auszubrechen? Es gibt jemanden, der es gut mit uns meint. Und sich unserer Verzweiflung angenommen hat, ohne die wahre Absicht seines Handelns offenzulegen. Dies mit einem einfachen, aber wirksamen Trick: Ablenkung! Schlaue Füchse sind das, junge Menschen, die dem Volke gut gesinnt sind. Und dafür nicht einmal Applaus erwarten. Danke, Junge SVP!

Für unser Wohl hast Du Dich abweisen lassen, nicht an einer Grenze, sondern an einer Bar. Die Buvette unter dem Münster wollte Dich nicht bedienen, weil Du die SVP bist, sagst Du. Die Buvette widerspricht. Zu gross seist Du gewesen als Gruppe und manche Leute hätten sich deinetwegen unwohl gefühlt. Aber was sind manche Menschen gegen ein ganzes Land? Wir fühlen uns dank Dir wieder wohl! Deinetwegen sind wir abgelenkt von der unlösbaren Wirklichkeit, von der Fratze namens Welt. Mach weiter so, Junge SVP! Gib uns eine neue Ablenkung. Wir wissen, Du kannst das. Und wenn dann die Lichter ausgehen, zünden wir eine Kerze für Dich an. Aus Schweizer Bienenwachs. Versprochen.