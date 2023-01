Rutschmadame: Nach dem Dreikönigstag ist der Spass vorbei

Rutschmadame Am 6. Januar gibt es immerhin noch Kuchen – danach nur noch Kondome gegen den Weltuntergang Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Das Januarloch nach den Festtagen. Martina Rutschmann 07.01.2023, 05.00 Uhr

Seit dem Dreikönigstag ist sie vorbei, die Weihnachtszeit. Bild: Roland Schmid

Geschenke, Tischbomben, Stille Nacht. Was Spass macht, ist vorbei. Und der Januar holt uns in seiner Grausamkeit ein. Drei Wochen müssen wir das Elend noch aushalten – und drei lange Tage dazu. Am Freitag, am Dreikönigstag, ging es ja noch. Da hauten wir uns den Ranzen voll mit einem Kuchen, der kein Kuchen ist, und wünschten uns nochmals «e guets Neus». In der Dämmerung knipsten wir den Weihnachtsstern zum letzten Mal an und knabberten unter der vertrockneten Tanne an einem harten Brunsli. Damit ist nun Schluss. Neujahrs- und Weihnachtskram ist nur bis zum 6. Januar erlaubt. Danach regiert die Düsterheit.

Früher, als es noch Schnee gab, konnten wir uns wenigstens auf die Skiferien freuen. Darauf, drei Monatslöhne zu verjubeln, ohne uns mit Wirtschafts- oder Klimakrise zu quälen. Schümli Pflümli fürs Gemüt. Kannst Du inzwischen vergessen! Da haben es diejenigen gut, die Fasnacht machen. Bald schloots vieri. Der eine oder andere aktuelle Gag ist den Fasnächtlern gewiss. In Frankreich werden Kondome neuerdings gratis abgegeben, um noch mehr ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Pariser verschenken Kondome, ha! Sonst wurde nichts Lustiges verkündet in letzter Zeit.

Sogar Emil, der gestern 90 wurde, hat uns keinen neuen Ohrwurm beschert, sondern an seinem Geburtstag einen Malkurs besucht. Und das, obwohl im Januar längst nicht mehr alles «stiif und starr» ist, sondern matsch- und föhnig. Hätten wir wenigstens ernsthafte Probleme, könnten wir uns damit ablenken. Aber jetzt, da es zu spät ist für die Klimarettung, wäre es nicht mehr als recht, die Schneekanonen mit einer nie dagewesenen Fülle an Munition zu füttern. Strom haben wir ja wider Erwarten genug. Ein bisschen Spass, bevor die Welt untergeht, was wäre daran falsch?

Aber nein, wir müssen die Jänner-Demütigung still ertragen. Und hoffen, dass bald Februar ist. Wobei: Macht dann wieder irgendetwas Spass? Sollten wir es nicht den Franzosen gleichtun und Pariser im grossen Stil spendieren? So sorgen wir dafür, dass wir aussterben – und die Welt kann sich überlegen, ob sie unter dieser Voraussetzung wirklich untergehen oder einen Neustart wagen will. Aber bitte, Mutter Erde, wähle dafür einen heiteren Monat.