Rutschmadame Lasst uns das Sommerloch! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Martina Rutschmann 23.07.2022, 05.00 Uhr

Saure-Gurken-Zeit sagt man die nachrichtenarmen Sommerwochen. Unsere Kolumnistin findet das Sommerloch aber ziemlich unterhaltsam. Symbolbild/R. Martin

Ein Clown aus dem Bundeshaus shoppt mit einer frischen Corona-Infektion Hemden und grinst dabei in eine Kamera. Ob die Hemden statt mit Krokodilen mit Kuhglocken bestickt sind, ist nicht überliefert. Fakt ist jedoch: Auch der politische Gegner sorgt für Empörung, indem er mit einer CO2-Schleuder in einen gesperrten Luftraum düst und von feindlichen Kampfflugzeugen niedergerungen wird.

Wir zerreissen uns unsere ausgetrockneten Münder über diese Witzfiguren, während der Rest der Welt von den Alpenrepublik-Eskapaden verschont bleibt. Zum Glück! Stellt Euch nur vor, wie peinlich es wäre, wenn die EU wüsste, was hier gespielt wird. Wie schnell der Rest-Respekt vor unserer serbelnden Neutralität schmelzen würde.

Apropos: Der «Spiegel» berichtet zwar über unser Land, allerdings über den sterbenden Rhonegletscher. Das sollte auch uns zu denken geben. Doch bei 40 Grad ist unser Hirn bestenfalls im Standby-Modus. Und wenn wir uns schon ständig über den Bundesrat ärgern müssen, dann bewahrt uns wenigstens vor echten Problemen!

Schwitzt Du auch im Juli noch, hüpf hinein ins Sommerloch. Diese Bauernregel entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem ungeschriebenen, aber nicht minder bindenden Gesetz. Stramme Eidgenossen hatten es verkündet. Das Sommerloch ist seither das einzige weltweit geltende Menschenrecht. Ausgerechnet an seinem Ursprungsort wird es – von den Häuptlingen persönlich – missachtet. Wir könnten uns den News verweigern und uns so ein eigenes Sommerloch graben.

Doch so einfach ist das nicht, wenn man bedenkt, was noch auf uns zukommen könnte. Aus Gleichstellungsgründen werden wohl auch die bundesrätlichen Clowninnen ihren Skandal erhalten. Dann wird Karin Keller-Sutter ertappt, wie sie mit einem SUV von Landi zu Landi fährt, um den gesamten Feuerwerksbestand aufzukaufen. Halb so wild in einem Land, in dem Spass grösser geschrieben wird als Gesundheit. Das Problem: Vielerorts gilt Feuerwerksverbot. Pah! Erwischt!

Was tut derweil Viola Amherd? Im Minirock schwingt sie am 1. August eine Rede über Freiheit, wohlwissend, dass Schülerinnen neuerdings für eine solche Aufmachung bestraft werden.

Also geniesst noch den Düsen- und den Hemdschürzenjäger, bis das Sommerloch endgültig gestopft ist.