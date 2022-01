Rutschmadame Morgestraich bei Sonnenaufgang Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: die Fasnachtsfrage. Martina Rutschmann 22.01.2022, 23.09 Uhr

Coronabedingt gab es vergangenes Jahr kaum eine Fasnacht. Kenneth Nars / BLZ

Plötzlich haben alle eine Fasnacht – und sagen diese ab. Bern zum Beispiel. Bis vor wenigen Tagen wusste kein Mensch, dass Bern Karnevalshochburg ist. Auf Basel aber blickt von Hammerfest bis Ushuaia jeder, wenn das Piccolo erklingt. Verständlich, dass das Ereignis nicht einfach abgesagt werden kann, bloss weil ein ganzes Land die Seuche hat. Vernünftig, dass die Regierung zögert, um die Stadt kurz vor dem Morgestraich in eine Schockstarre zu versetzen – sorry, doch keine gute Idee. Die Lösung heisst Sommerfasnacht! Bevor Ihr mir ins Ohr schreit, das sei ein Hohn, man könne den Winter nicht im Sommer vertreiben, hört zu!

Eine Sommerfasnacht bringt ungeahnte Vorteile mit sich. Sujet, Kostüm, Portemonnaie – es öffnen sich Türen, die ewig verschlossen waren. Fangen wir beim Grundwert unseres Landes an: dem Geld. Wer schlau ist, gibt ein Gesuch für eine Larvenaufbewahrungsstation am Rheinbord ein. Denn der Rhein wird Schauplatz des Sommercortèges. Cliquen gehen baden, der Larvenbademeister hütet für einen Fünfliber pro Kopf die Larven. Rechnet selbst aus. Zum Inhalt. Wie wir wissen, ist die einzige Legitimation der Fasnacht seit Christi Geburt die Vertreibung des Winters. Schluss damit! Die Vergangenheit hat zeigt, dass der Winter trotz schmerzhaftester Gugge-Töne wiederkehrt. Also verscheucht, was Ihr schon immer loswerden wolltet! Fragt Euch: Wer oder was belegt bei meiner Feindbild-Hitparade Platz eins? Sind es Parkfelder, Gendersternchen oder Zünfte, die Frauen aufnehmen? Weg damit – mit Pauken und Trommeln!

Zum Outfit. Unter der Larve kennt Euch niemand, es spielt keine Rolle, wenn Ihr im Badehose-Bikini-Kostüm erscheint. Vergesst nicht, eine Maske in die Larve zu integrieren – dann seid Ihr save. Ausser Piccolospieler, die haben Pech. Wobei: Wenn alle ihre Fasnachtsferien in Wengen verbringen, sollte es klappen mit der Durchseuchung – und alle wären bis im Sommer biogeboostert. Bis dann ist auch die neuste Coronamutation auf dem Markt und bereit, an der Fasnacht die neue Welle zu lancieren. Wir können nur hoffen, dass diese einschlägt und zu einer Absage der Winterfasnacht 2023 führt. Glaubt mir, nach einem Morgestraich bei Sonnenaufgang und 30 Grad wollt Ihr nie wieder eine Winterfasnacht.