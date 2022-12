Rutschmadame Singapur am Rhein – jetzt! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Wir reichen die Scheidung ein. Martina Rutschmann Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Ein paar Hochhäuser fehlen noch, aber eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Basler und der Singapurer Silhouette lässt sich nicht abstreiten. iStockphoto

Danke, liebe Eidgenossen, danke, liebe Bäuerinnen und Dorfkönige. Ohne Euch würden wir den Schritt nie wagen. Aber jetzt werden wir handeln – und endlich tun, was überfällig ist. Die Wahl der Baum-Schneiderin (eine äusserst Baslerische Tätigkeit, bye the way) zur gmögigen Bundesrätin mit Schafsinn hat uns den nötigen Mut beschert.

Wir reichen die Scheidung ein! Freie Bahn für den Stadtstaat Basel! Freie Bahn für das Singapur am Rhein! Adieu Alpen- und Bauernstaat. Es war eine erholsame Zeit ohne Hochs und Tiefs, nun werden wir eine eigene Republik, wie wir es im Herzen längst sind. Bloss war es bisher nicht amtlich, wir mussten Dich durchfüttern, Deine Kompromisse ausbaden und «es Burebüebli mahn i nid» singen. Nun schreien wir: E Buurebiebli will i nid!

Viel müssen wir gar nicht ändern. Wie bei unserem asiatischen Idol geht die Klimaneutralität bei uns über alles. In Singapur kann sich ein Normalsterblicher längst kein Auto mehr leisten, wir sind auf dem besten Weg dazu. Aber keine Sorge, wir vergraulen unsere Automobilisten nur kompromissweise – so schnell werden wir die eidgenössische Konfliktlösung nicht los: Unser künftiges Nachbarland bietet tolle Strecken durch verträumte Käffer mit Volg-Garantie für jene Stadtstaatler, die ihrem Fahrzeug Auslauf bieten wollen. Multikulturell – sind wir, bleiben wir.

Und die Hochhäuser? Die werden sich vermehren! Im Sinne unseres Vorbilds werden wir sie urban begrünen und mit Pools versehen. Da wäre noch die Sache mit der Polizei. Keine Sorge, die Eymann-Dynastie sitzt bereits am Drücker. Und die zwei Funktionäre, die im Nationalrat bald keine Sennen mehr vertreten müssen, werden zur Not selbst in die Uniform steigen. Bevor wir es ver-schaf-en: Die Herzogin wird uns präsidieren!

Lasst uns der Vollständigkeit halber noch ein Rudel würdigen, das genauso zu diesem Schritt beigetragen hat wie die herzogliche Klatsche: der FCB. Im Kostüm der Nati hat er uns am Abend vor der Bundesratswahl in Stimmung gebracht – und uns erniedrigt. Danke, FCB! Zur Belohnung darfst Du die Nati von Singapur am Rhein werden – unter der Voraussetzung, dass Du Dich wie das asiatische Vorbild niemals für eine WM qualifizieren wirst. Und nun an die Arbeit. Zum Glück haben wir nur wenige Grenzen, die noch gezogen werden müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen