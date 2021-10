S-Bahn-Streit «Der Kanton steht voll und ganz hinter dem Ausbauprojekt»: Riehen steht mit dem Nein zur Doppelspur alleine da Anstelle des oberirdischen Doppelspurausbaus wird ein Tunnel gefordert. Diesen würde der Bund aber nicht bezahlen. Hans-Martin Jermann und Tobias Gfeller 14.10.2021, 20.47 Uhr

Die Frage nach dem Doppelspurausbau beschäftigt die Gemeinde und den Kanton.

Kenneth Nars

Laut hallt aus Riehen der Widerstand gegen den Doppelspurausbau der Wiesentalbahn. Das Vorhaben soll auf der S6 zwischen Lörrach und dem Basler Badischen Bahnhof den Viertelstundentakt ermöglichen, wie er in der Region auch auf anderen S-Bahnlinien vorgesehen ist. Gleich zwei Petitionen – eine von der Riehener FDP, die andere von der örtlichen EVP – fordern den Verzicht auf den oberirdischen Doppelspurausbau und die Prüfung von Alternativen.

Auf dem bloss rund 900 Meter langen Abschnitt zwischen Inzlinger- und Bettingerstrasse kreuzen gleich fünf Strassen die Bahnstrecke. In Riehen befürchten viele, dass mit Einführung des Viertelstundentakts und noch längeren Wartezeiten an den Barrieren der Graben durch das Dorf vertieft wird. Zudem wäre ein zweites Gleis wegen der engen Platzverhältnisse beidseits der Strecke baulich kaum realisierbar.

Ihre Kritik brachten die Vertretenden der Gemeinde Riehen an der Wiesentalkonferenz am Mittwoch in Lörrach ein. Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) hat positive Gefühle mitgenommen, wie er betont: «Unsere Botschaft, dass es keinen Doppelspurausbau durch den historischen Dorfkern geben darf, ist angekommen und auf Verständnis gestossen.» Wie die Parteien in ihrer Petition fordert auch der Gemeinderat Alternativen, etwa eine Tieferlegung oder Untertunnelung auf dem knapp einen Kilometer langen Abschnitt. Damit würde die Trennwirkung der Linie wegfallen und Flächen frei für eine Nutzung als Grünflächen, Velowege oder Spielplätze.

Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe

Die Idee ist nicht neu: Bereits vor 20 Jahren wurde im Zusammenhang mit der Gründung der Regio-S-Bahn die Machbarkeit einer Tiefbahn in Riehen untersucht. Stand 2003 war von Investitionen über 75 Millionen Franken die Rede. Heute dürfte ein S-Bahntunnel mit zwei Gleisen wesentlich teurer sein. Laut Schätzung des Basler Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) liegen die Kosten einer Tieferlegung «im dreistelligen Millionenbereich» und damit um ein Mehrfaches höher als jene eines Doppelspurausbaus an der Oberfläche. Hettich kommentiert: Man sei sich in Riehen bewusst, dass ein Tunnel finanziell kein Klacks sei. Aber: «Der S-Bahnausbau ist ein Jahrhundertprojekt. Wenn man das auf ein einzelnes Jahr herunterrechnet, so lohnen sich die Mehrkosten.»

Fragt sich, wer den teureren Tunnel bezahlt: «Klar ist, dass die Projektträger – der Bund auf Schweizer Seite und die deutschen Partner – diese Zusatzkosten nicht übernehmen werden», schreibt das BVD. Beim Bundesamt für Verkehr (BAV) tönt es gleich: Der Bund definiere gemäss Angebotskonzept eine Best-Variante, für die er aufkomme, erklärt BAV-Sprecher Michael Müller und fügt allgemein an: «Regionale Sonderwünsche, die darüber hinaus gehen, sind nicht ausgeschlossen, müssen aber von den dortigen Körperschaften finanziert werden.»

Zumindest beim Kanton Basel-Stadt scheint die Bereitschaft, den Riehener Sonderwunsch zu bezahlen, nicht allzu gross zu sein: Zwar spricht sich Baudirektorin Esther Keller (GLP) auf Anfrage nicht explizit gegen die Tunnellösung aus. Sie sagt aber: «Der Kanton steht voll und ganz hinter dem Projekt. Es bringt Vorteile für Riehen und ist wichtig für den Ausbau der trinationalen S-Bahn.» Bei der S6 zwischen Lörrach und Basel handle es sich um eine der am stärksten ausgelasteten Abschnitte der Regio-S-Bahn. «Die Züge sind in den Hauptverkehrszeiten bereits heute sehr voll, Tendenz stark steigend», sagt sie. Auch betont Kellers BVD, dass die Bauarbeiten an einem Tunnel mit gröberen Eingriffen ins Ortsbild verbunden wäre als ein Ausbau an der Oberfläche.

Kritik an Kanton: Gemeinde sei nicht angehört worden

Der Kanton wolle auf jene Lösung hinwirken, die insgesamt auch für Riehen am meisten Vorteile bringe, sagt Keller. Sie stehe in engem Austausch mit dem Riehener Gemeinderat und habe angeboten, die Gemeinde bei einer Bevölkerungsbefragung zu unterstützen. Diese soll Hinweise liefern, wie der Doppelspurausbau möglichst verträglich gestaltet werden kann.

Die Riehener EVP kritisiert, dass der Kanton bereits Zustimmung zum Projekt verkündet hat, ohne vorher die Gemeinde formell angehört zu haben. «Wir erwarten, dass sich der Kanton für die Interessen seiner Gemeinden einsetzt.» Hier zeichnet sich ein weiterer Konflikt zwischen dem Kanton und seiner grossen Landgemeinde ab.