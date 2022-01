Sachbuch: Sex in der Antike aus feministischer Perspektive

Sachbuch Sex und Gewalt in der Antike: «Auch Ovid bediente das Klischee, dass ein Nein eben kein Nein bedeute» Im Sachbuch «Die abgetrennte Zunge» beschäftigt sich Katharina Wesselmann mit den Themen Sex und Gewalt in der Antike. Im Vergleich mit heutigen Texten belegt sie zudem den rasanten Perspektivenwechsel der letzten Jahrzehnte. Iris Meier Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Katharina Wesselmann, Lehrbeauftragte im Bereich Griechische Philologie bzw. Gräzistik an der Universität Basel. Zvg

Literatur könne entweder unterhalten oder belehren oder beides zugleich, schreibt der römische Dichter Horaz in seiner «Ars poetica». Katharina Wesselmanns Sachbuch «Die abgetrennte Zunge» erfüllt ebenfalls beide Ansprüche. Unter dem Einfluss der MeToo-Debatte analysiert sie darin antike Texte neu mit einem feministischen, kritischen Blick.

Dabei gelingt ihr nicht bloss eine neue Perspektive auf alte Mythen, sondern auch das, was wir manchmal vermissen, seit die Stimme Umberto Ecos fehlt: eine humorvolle und gleichzeitig scharfe Analyse der heutigen Zeit im Lichte der Vergangenheit. Die Idee zum Buch entstand nach einer ihrer Vorlesungen an der Universität Kiel, an der sie seit 2019 als Professorin für Fachdidaktik für Alte Sprachen tätig ist. Bis 2018 unterrichte Wesselmann unter anderem Latein und Griechisch am Gymnasium am Münsterplatz und an der Sekundarschule Bäumlihof. Als Heimwehbaslerin verbrachte sie den Jahreswechsel in Basel. Wir haben uns mit ihr über ihr Buch unterhalten.

Was hat Sie angeregt, dieses Buch zu schreiben?

Katharina Wesselmann: In den letzten Jahren hat sich die Perspektive auf Gender und Macht ganz stark verändert, gerade auch seit Beginn der MeToo-Bewegung. Grosse Teile der Gesellschaft haben plötzlich eine ganz andere Brille auf, wenn es um Genderfragen geht. Das betrifft natürlich nicht nur die antike Literatur, sondern auch Produkte, die erst zehn Jahre alt sind, das zeige ich in meinem Vorwort. Ich finde das sehr spannend, weil es eben auch uns Altphilologinnen und Altphilologen die Chance gibt, antike Texte neu und anders zu lesen – wie wir das in den letzten Jahrhunderten schon unzählige Male gemacht haben.

Warum haben Sie für den Titel des Buches die Geschichte der Philomela gewählt?

Philomela wird von ihrem Vergewaltiger die Zunge herausgeschnitten, damit sie nicht über die Tat sprechen kann. Ich finde das ein starkes Bild dafür, wie sich eine dominante Perspektive durchsetzt, während andere einfach nicht gehört werden. Zum Beispiel habe ich mit meinen Basler Schülerinnen und Schülern häufig die beliebte Geschichte von Daphne und Apollo in Ovids «Metamorphosen» gelesen. Wir haben einfach nicht recht wahrgenommen, dass da ein sexueller Übergriff stattfindet! Dazu brauchte es einen Perspektivenwechsel.

Sie hatten selber Lateinunterricht am Gymnasium. Wurden die Themen, die Sie in ihrem Buch verhandeln, damals bereits angeschnitten?

Nein, bestimmt nicht. Wir haben immer nur dumpf übersetzt und nie über Inhalte geredet. Das ist zwar ewig her, aber auch heute leidet der altsprachliche Unterricht noch am Sprachdrill. In manchen deutschen Bundesländern ist sogar vorgeschrieben, wie viele Wörter pro Stunde übersetzt werden müssen!

Wie ist das in der Schweiz?

Da ist man eher freier. In dem Basler Sek-1-Lehrmittel «Aurea Bulla», an dem ich mitgearbeitet habe, geht es sehr stark auch um Kulturgeschichte. Das ist auf jeden Fall im Kommen.

Bei den Dichtern Catull und Terenz werden Derbheit und sexuelle Gewalt häufig humoristisch dargestellt. Kritik daran wird als Spassbremse oder anachronistisch wahrgenommen. Darf Satire alles? Und hat sich der Humor diesbezüglich stark verändert?

Das ist eine extrem schwierige und auch spannende Frage, da müssen wir gar nicht in die Antike zurück. Nehmen Sie jemanden wie die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart, welche die einen witzig und provokant finden, die anderen antisemitisch und menschenfeindlich. Ob Humor funktioniert, hängt ja sehr stark vom Kontext ab. Ist jemand im Publikum besonders sensibel bei einem Thema? Trauen wir dem Text eine ironische Ebene zu? Wir können diese Kontexte für die Antike nur sehr schwer rekonstruieren, für wen die Texte geschrieben sind, wie sie gemeint sind – aber wir können beschreiben, wie sie heute auf uns wirken. Das ist notwendig anachronistisch und manchmal auch spassbremsig, aber ich glaube nicht, dass es anders geht. Und selbst da gibt es ja ganz subjektive Befindlichkeiten. Ich persönlich finde Catull wahnsinnig lustig, Terenz nicht.

Ihr Vergleich von Texten der Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z. mit Texten von Catull fällt verblüffend aus. Beide loben die eigene Potenz mit übertriebenen Beschreibungen. Ebenso überzeugend wirkt Ihr Vergleich der elegischen Dichter mit heutigen Incels, was die Aggressivität der Zurückgewiesenen betrifft. Sind diese Parallelen rein zufällig?

Ich bin ganz klar der Ansicht, dass es sich hier um kulturell sehr eingefahrene Inszenierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit handelt. In eine Machokultur gehört für einen Künstler das Dissen von Rivalen, und es ist gar nicht so erstaunlich, dass Catull und K.I.Z. das mit ähnlichen Motiven machen. Die ‹Incel›-Perspektive der abgewiesenen Liebenden auf die hartherzigen Frauen, die nur mit ihnen spielen, ergibt sich daraus, dass die weibliche Seite einfach nicht zu Wort kommt. Auch die Klischees, die Ovid bisweilen bedient, dass ein Nein eben kein Nein bedeutet, sondern dass die Frauen sich nur zieren – das sind Projektionen aus einer Zeit, in der Frauen nur sehr wenig gehört wurden, und das hat sich ja lange nicht geändert.

Sie schildern eine Erzählung des Dichters Terenz, in der eine Vergewaltigung in der Ehe alle Probleme löst. In der Schweiz gilt die Vergewaltigung in der Ehe erst seit 2004 als Offizialdelikt. Hat sich in dieser Thematik in den letzten 20 Jahren mehr geändert als in den letzten 2000 Jahren?

Allerdings. Der CDU-Chef Friedrich Merz hat 1997 noch gegen den Straftatbestand von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt, das würde er heute bestimmt nicht mehr tun. Das ist nur eines der Beispiele für den rasanten Perspektivenwechsel der letzten Jahrzehnte. Ein anderes ist die selbstverständliche Omnipräsenz von LGBTQ-Personen zum Beispiel in Fernsehserien – 1990 sorgte ein Kuss zwischen zwei Männern in der Serie «Lindenstrasse» noch für Mord- und Bombendrohungen.

Sie zeigen verschiedene Formen gesellschaftlicher Repressionen in der Antike. Wie steht es mit der Diversität?

Diversität wird vor allem im Mythos allenthalben gelebt, da gibt es unendliche gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen, aber auch Geschlechtswechsel oder Abweichungen von Geschlechterrollen, nehmen Sie beispielsweise die Amazonen. Der Mythos zeigt ein Kaleidoskop von Möglichkeiten, ganz unabhängig von gesellschaftlichen Repressionen.

Katharina Wesselmann: «Die abgetrennte Zunge»

2021. 224 S. wbg Theiss, Darmstadt.

