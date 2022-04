Saisonstart Basler Gartenbäder öffnen in den kommenden Wochen Am 23. April öffnet mit dem Sportbad St. Jakob das erste Basler Freiluftbad. Ab dem 21. Mai sind dann alle Gartenbäder geöffnet. Laura Pirroncello 20.04.2022, 12.24 Uhr

Das Gartenbad Bachgraben öffnet am 7. Mai. Nicole Nars-Zimmer

Die Temperaturen steigen, die Freiluft-Badesaison rückt näher. Bereits am kommendem Samstag, 23. April, öffnet das St. Jakob als erstes Basler Gartenbad sein beheiztes Sportbad. Dies teilt das Basler Erziehungsdepartement am Mittwoch mit. Geschwommen werden kann von Montag bis Freitag, jeweils von 6 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Allerdings ist für das Schwimmen unter der Woche zwischen 6 und 9 Uhr ein Saison-Abonnement oder ein 10-er Abonnement nötig. Denn die Kassen für Einzeltickets öffnen jeweils um 9 Uhr. An der Kasse im Gartenbad St. Jakob können bereits vor der Eröffnung Abonnements gekauft werden, heisst es weiter. Die Kasse ist vom 19. bis 22. April jeweils zwischen 11.45 und 17 Uhr geöffnet.

Ab 21. Mai sind alle Bäder geöffnet

Das unbeheizte Becken im Familienbad im St. Jakob öffnet am 7. Mai. Ebenfalls am 7. Mai startet das Gartenbad Bachgraben in die Saison und am 21. Mai das Gartenbad Eglisee.

Ab dem 21. Mai sind alle Bäder, abgesehen vom Sportbad, täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das Sportbad ist ab dann von Montag bis Freitag, jeweils von 6 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 20 Uhr, geöffnet.

Die Saison endet im Gartenbad Eglisee voraussichtlich am 4. September, und im Familienbad St. Jakob am 11. September. Sportbad St. Jakob und Gartenbad Bachgraben schliessen erst am 25. September.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise bleiben gegenüber 2021 unverändert, heisst es in der Mitteilung des Erziehungsdepartements weiter.

Einzeleintritt Erwachsene : 7.50 Franken

: 7.50 Franken Einzeleintritt Jugendliche und Studierende bis 25 Jahre: 4.50

und bis 25 Jahre: 4.50 Einzeleintritt Kinder : 3.00 Franken

: 3.00 Franken Saisonabonnement für erwachsene Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt: 90.00 Franken

für des Kantons Basel-Stadt: 90.00 Franken Saisonabonnement für erwachsene auswärtige Gäste : 120.00 Franken

für : 120.00 Franken Saisonabonnement für Kinder und Jugendliche: reduzierte Preise

Sommernachtsschwimmen und Konzerte

Im «Fraueli» finden an mehreren Abenden im August und September Konzert- und Kulturabende statt. An diesen Anlässen dürfen auch Männer teilnehmen, heisst es weiter. Ausserdem bietet das Gartenbad Bachgraben bei guter Witterung mehrere Sommernachtsschwimmen an. Das Bad ist dann jeweils bis 23 Uhr offen.

Hallenbäder schliessen

Gleichzeitig mit dem Saisonstart der Freiluft-Bäder endet die Saison der Hallenbäder. Das Hallenbad Rialto schliesst ab dem 1. Mai und öffnet aufgrund einer umfassenden Sanierung erst Ende August 2024 wieder. Vom 2. Mai 2022 bis 26. Juni 2022 ist das Hallenbad Kirschgarten als Ersatz geöffnet.

Das Hallenbad Eglisee schliesst am 23. April. Danach wird die Traglufthalle über dem 50-Meter-Schwimmbecken abgebaut und die Vorbereitungsarbeiten für das Gartenbad beginnen.