Saisonstart In wenigen Tagen fährt der «Rhystärn» wieder nach Rheinfelden Am Gründonnerstag nimmt die Basler Personenschifffahrt ihren Normalbetrieb wieder auf und baut ihr Angebot zusätzlich aus. Hans Christof Wagner und Maximilian Karl Fankhauser 13.04.2022, 05.00 Uhr

Mit dem «Rhy­stärn» kommt die Basler Personenschifffahrt auch ins Fricktal nach Rheinfelden. Zvg

Momentan ist der Betrieb am Rheinbord noch grösser als auf dem Rhein selbst. Kein Wunder, veranlassen die Temperaturen der letzten Tage auch zum gemütlichen Beisammensein an der frischen Luft, noch aber nicht zum Rheinschwumm. Doch lange wird dieses Bild nicht Bestand haben. Denn ab Donnerstag ist der «Rhystärn» wieder auf den Basler Gewässern zu bewundern. «Wir freuen uns sehr auf die kommende Sommersaison und auf die erste Fahrt nach Rheinfelden am Gründonnerstag, 14. April», sagt Frédéric Petignat von der Basler Personenschifffahrt (BPG). Die Gäste wünschten sich Freude, Erlebnisse und genussvolle Stunden auf dem Rhein. Das alles könnten sie auf dem «Rhystärn» bekommen.