Ein Basler Oldtimer-Tram sucht einen neuen Besitzer

Sammlung «Mein Vater hat zu viele Hobbys für ein Leben»: Basler Oldtimer-Tram sucht einen neuen Besitzer Er sammelte nicht nur Kinostühle und alte Filmrollen: Werner Tomek liess in den 70er-Jahren ein Basler «Drämmli» in den Garten seiner Privatliegenschaft bringen. Nach seinem Wegzug ins Pflegeheim steht das Anwesen zum Verkauf. Und das Tram muss weichen.

In Hochwald steht ein Basler «Drämmli» aus den 1920er-Jahren. Bild: Roland Schmid

Indizien, dass auf dem Hochwalder Anwesen ein zum Barwagen umfunktioniertes Basler «Drämmli» stehen soll, gibt es bei unserer Ankunft wenige. Die Läden am Einfamilienhaus der Familie Tomek sind geschlossen, im riesigen Garten steht ein Zierbrunnen – stillgelegt und überwachsen. An der Holzwand des Schopfs hängt eine alte Lichterkette. Durch das Fenster blitzt schliesslich das grüne Vorderteil eines Trams hervor.

«Kaum zu glauben, wie viel rauschende Silvester wir hier feierten», sagt die Tochter seines Besitzers Beatrice Eggler und schiebt die Tramtüre auf. Abgeschlossen ist sie nicht, ebenso wenig wie der Schopf. Einzelne Liebhaber-Stücke seien bereits entwendet worden, bedauert Eggler, die seit dem Wegzug ihrer Eltern ins Pflegeheim Monate mit Räumen verbrachte.

Nur das Tram will nicht weichen, muss aber: «Die neuen Besitzer wollen es nicht übernehmen.» Interessenten gebe es zur Genüge – keiner wolle jedoch die Transportkosten von geschätzt über 25'000 Franken auf sich nehmen. Zudem braucht es eine Baubewilligung, um auf dem eigenen Grundstück Schienen zu legen.

Wir treffen Tomeks Tochter und ihren Mann nach Neujahr auf dem Anwesen ihrer Eltern. Die Mutter aus dem Zürcher Weinland und der Vater ein «Basler Bebbi», wurde Hochwald für das Ehepaar erst 1986 zum permanenten Wohnort. Mit dem Tram, dass er 1978 vor dem Verschrotten rettete, schaffte sich der Exilbasler nicht ein beliebiges «Drämmli» an: Der ausrangierte Tramwagen fuhr einen Grossteil seiner Strecke durch das Quartier des Exil-Kleinbaslers.

Auf einem Schild steht «Nostalgie»

«Wiesenplatz–Bahnhof SBB–Wiesenplatz» steht auf einem Abzug am Fenster. Auf einem Schild dezent das Wort Nostalgie. Daneben in Schwarz auf Gelb: 209, die Ausgabennummer. Auf einen Eigennamen habe ihr Vater das Tram nicht getauft, sagt Eggler: «Er war ein gewisshafter Sammler, also behielt das Tram seinen originalen Namen.» Im Kauf des Trams ist die Sammlerleidenschaft des Heimwehbaslers zwar gegipfelt – dabei sollte es jedoch nicht bleiben.

Tomek habe sein Leben dem Sammeln verschrieben, sagt seine Tochter: «Er konnte nichts wegwerfen.» Neben einem bunten Allerlei, das er bei jeder Gelegenheit erwarb, hortete er auch Filme und Kinointerieur. In einem immensen Zeit- und Kostenaufwand richtete Tomek den Anbau des Hauses zu einem Kinosaal ein, sagt Eggler. Er habe sogar ein Schild mit dem zukünftigen Heimkino-Programm aufgestellt, erzählt Schwiegersohn Urs Eggler.

Das Tram hätte durch den Garten fahren sollen

«Für die Kleinen gab es Disney und für die Grossen James Bond», sagt der vierfache Vater, dessen Kinder fast jeden Geburtstag im «Drämmli» des Grossvaters feierten. Tomek habe es geliebt, seine Bekannten im 209 zu bedienen, sagt Eggler und zeigt uns die mittlerweile ungebrauchte Küchenvorrichtung. «Er wollte das Tram durch den Garten fahren, das war eine seiner Visionen», sagt Eggler. «Mein Vater hat einfach zu viele Hobbys für ein Leben», erwidert seine Gattin und scheint nach etwas zu suchen. «Das kleine gelbe Fotoalbum fehlt», sagt sie murmelnd.

Darin seien Fotos vom Tag vor 43 Jahren, als das Tram angeliefert wurde. Damals war sie dreizehn, sagt die Krankenschwester. «Wie ein Päckli» sei das «Drämmli» im Beisein von Familie und Freunden auf die Schienen gehoben worden. Ein Bericht der «Solothurner Zeitung» berichtet am 5. Dezember 1978 vom Liebhaber, der auf dem Nettenberg «gut getarnt» ein BVB-Trämmli bei sich im Garten aufstellte.

An den Wagenfenstern des Trams hängen noch die originalen Vorhänge. Bild: Roland Schmid

Eine Kopie davon hängt im Waggon – neben einer alten BVB-Uniform samt Kontrolleurstasche. An den Wagenfenstern hängen noch die originalen Vorhänge – hellgrün und mit kleinen Blümchen verziert sind sie. «Wir haben sie damals genäht, zusammen mit den Sitzkissen», sagt Eggler.

Obwohl sie und ihre Schwester auch viel Zeit mit dem ungewöhnlichen Familienzuwachs verbrachten, habe sie einen anderen Bezug dazu, räumt Eggler ein: «Es war seine Welt, nicht so sehr unsere.» Dennoch wolle sie auf keinen Fall, dass das Tram in Einzelteile zerlegt und verschrottet werde. Dazu habe ihr Vater viel zu viel Zeit und Geld darin investiert.

