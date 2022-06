Spurreduktion in der Schwarzwaldallee bis Ende Jahr

Sanierung Bis Ende Jahr wird die Schwarzwaldallee in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein Ab kommendem Montag sanieren das Tiefbauamt, die IWB und die BVB mit dem Bundesamt für Strassen die Schwarzwaldallee zwischen der Erlenstrasse und der Rosentalstrasse. Die Arbeiten erfordern eine Reduktion der Spuren. Lea Meister 10.06.2022, 09.35 Uhr

Die Schwarzwaldallee wird bis Ende Jahr saniert. Juri Junkov

Die Arbeiten an der Schwarzwaldallee und die Abdichtung des darunterliegenden Schwarzwaldtunnels dauern bis Ende Jahr an. Wie der Kanton am Freitag mitteilte, befinde sich die Strasse heute in einem schlechten Zustand. Die Erneuerungsarbeiten starten am 13. Juni und bedingen, dass dem Verkehr in beide Richtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung steht.