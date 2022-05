Sanierung Massenkündigung an der Kleinhüningerstrasse: 60 Parteien müssen ihre Wohnung verlassen Im Februar erhielten 150 bis 200 Bewohnerinnen und Bewohner in Kleinhüningen die Kündigung. Und das kurz vor dem Inkrafttreten eines besseren Wohnschutzes. Nun wehren sie sich. Zara Zatti Jetzt kommentieren 04.05.2022, 20.09 Uhr

Aus zwei Häusern mussten die Bewohnerinnen und Bewohner bereits ausziehen. Nun soll der Rest folgen. Kenneth Nars

«Ich weiss, dass viele das Quartier als Ghetto bezeichnen. Aber für mich ist Kleinhüningen die schönste Ecke von Basel», sagt Murat Eüzel. Seit 30 Jahren wohnt er an der Kleinhüningerstrasse. Er besuchte im Quartier die Schule, genau wie seine Kinder. Die Überbauung sei wie eine Familie für ihn. Im Februar dann der grosse Schock: Eüzel erhält von der Verwaltung die Kündigung. Bis Ende Oktober müssen er und über 60 weitere Mietparteien ihre Wohnungen verlassen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wollen aber nicht kampflos aufgeben. Gemeinsam mit dem Quartierverein Klybeck-Kleinhüningen und dem Verein «Stadt für alle» luden sie am Mittwoch in ihren Block. Die Eingangslobby ist schon ziemlich in die Jahre gekommen: Die Wände verlieren Putz, in einer Nische stehen Bettenroste und alte Matratzen. Die Ablagefläche auf den orangen Briefkästen ist mit rot-weissem Plastikband abgesperrt: «Keine Zeitungen deponieren» steht auf einem Zettel.

Verordnung tritt in drei Wochen in Kraft

Eüzel liest einen Brief an die Verwaltung, die Varioserv AG mit Sitz in Dübendorf (ZH), vor. Sie ist gleichzeitig auch Eigentümerin der Wohnungen. Die Mieterinnen und Mieter verlangen eine Rücknahme der Kündigungen. Die Wohnungen sollen bewohnt saniert werden, oder die Menschen sollen nach der Sanierung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können – und das ohne Mieterhöhungen. 150 bis 200 Personen seien betroffen, sagt der Quartierverein.

Die Mieterinnen und Mieter, deren Wohnung gekündet wurde, versammelten sich am Mittwoch in der Eingangslobby. Kenneth Nars

Die Kündigung ereilt die Menschen an der Kleinhüningerstrasse 90 bis 94 kurz vor dem Inkrafttreten einer Verordnung, die sie genau vor einer solchen hätte schützen sollen. Das neue Gesetz sieht vor, dass eine Sanierung, ein Umbau oder ein Abbruch und Neubau von Mietwohnungen zusätzliche Bewilligungen brauchen, solange dies in Zeiten von Wohnungsnot geschieht. Ausserdem ist eine Mietzinserhöhung für fünf Jahre von der Wohnschutzkommission festgelegt. Am 28. Mai tritt die Verordnung in Kraft.

Verband verzeichnet mehr Anfragen

Nach dem Ja zum neuen Gesetz im November 2021 befürchtete der Basler Mieterverband, dass bis zu dessen Umsetzung im Mai Eigentümerinnen und Eigentümer im Schnellschuss noch Begehren für Renditesanierungen einreichen, bevor dies dann schwieriger werde. Das Basler Bauinspektorat habe offenbar keine erhöhte Zahl an Sanierungsbegehren feststellen können, sagt Beat Leuthardt vom Basler Mieterverband. Doch das Bauinspektorat berücksichtige in seiner Berechnung nur die Anzahl der Sanierungsgesuche, nicht aber wie viele Wohnungen und Mietparteien davon betroffen sind:

«Eine Sanierung von einer Wohnung und eine Sanierung eines Wohnblocks mit 100 Wohnungen zählt offenbar beides als eins.»

Der Mieterverband selbst habe im Winter 2021 nochmals deutlich mehr Überbauungen mit angekündigten Renditesanierungen zu bearbeiten als noch ein Jahr zuvor. Dass die Eigentümerschaft der Kleinhüningerstrasse noch vor der Gesetzesverschärfung eine Sanierung durchdrücken wollte, dagegen spricht, dass sie das Baugesuch bereits im Sommer – also noch vor der Abstimmung eingereicht haben.

Einzelne Zwischenlösungen, aber nicht flächendeckend

Im Fall der Kleinhüningerstrasse 90 bis 94 wurde der MV aktiv. Er reichte eine Sammelklage bei der Mietschlichtungsstelle ein. Momentan ist er in Kontakt mit der Verwaltung für eine Lösung. Bereits gestartet sind die Bauarbeiten an der Kleinhüningerstrasse 96 und 98, die betroffenen Mieterinnen und Mieter mussten ihre Wohnungen schon verlassen.

Sie hätten keine Informationen von der Verwaltung erhalten, ob und zu welchen Bedingungen sie nach der Sanierung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren könnten, sagten die Bewohnerinnen und Bewohner an der Veranstaltung vom Mittwoch. Zwar habe es einzelne Angebote für eine Rückkehr oder eine Zwischenlösung in einer anderen Liegenschaft der Eigentümer gegeben. Flächendeckend sei dies aber nicht der Fall. Die Eigentümer waren am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

