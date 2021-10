Sanierung Wie geht es jetzt weiter mit der Basler Hauptpost? Mitte November schliesst die Hauptpost ihre Pforten – ohne Entlassungen. Die Eigentümerin verspricht eine Renovation, die dem geschichtsträchtigen Gebäude gerecht wird. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Basler Hauptpost stehen grosse Veränderungen an. Nicole Nars-Zimmer

Am Samstag in der Hauptpost an der Rüdengasse: Gerade mal zwei Schalter haben geöffnet. Warteschlangen gibt es trotzdem keine. Die Botschaft auf den Plakaten an der Wand passt zur tristen Atmosphäre in der grossen Halle: «Wir schliessen unsere Schalter.» Am 12. November ist es soweit: Dann macht das einstige Prunkstück der Post die Schotten dicht.

Wie gross war doch der Aufschrei, als die Post vor fünf Jahren ankündigte, dass die Filiale aufgegeben würde. Die Regierung meldete sich mit einer Protestnote, der Heimatschutz mit einer Resolution, und die SP organisierte eine Demo. Der Widerstand war von Erfolg gekrönt, wenn auch nur temporär: Der damalige Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin konnte nach Verhandlungen mit der Post sowie der Eigentümerin, der AXA Winterthur, die Schliessung hinauszögern. Wenn die Geschäftszahlen einen positiven Trend erkennen liessen, so wurde vereinbart, sei gar eine längerfristige Öffnung der Hauptpost möglich. «Es liegt in den Händen der Basler, die Hauptpost besser zu nutzen», hiess es damals von Seiten der Post, «also mehr Briefe statt E-Mails zu schreiben.»

Die Trendumkehr trat nicht ein. «Die Kundenfrequenzen nehmen kontinuierlich ab», sagt Markus Werner von der Post-Kommunikation Region Nord, «die Filiale ist deshalb stark defizitär.» Konkrete Zahlen für die Hauptpost werden keine kommuniziert; gesamtschweizerisch weisen die Postgeschäfte am Schalter in den vergangenen 20 Jahren jedoch einen frappanten Rückgang von 75 Prozent bei den Briefen und 57 Prozent bei den Einzahlungen aus. Laut Markus Werner wird «die Post alle 12 Mitarbeitenden auf anderen Filialen in der näheren Umgebung weiterbeschäftigen». Weitere Veränderungen im Filialnetz der Stadt Basel seien nicht geplant. Als Ersatz für die Hauptpost können Postgeschäfte künftig in der Buchhandlung Orell Füssli in der Freien Strasse abgewickelt werden.

Vorgespräche mit möglichen Nutzern laufen

Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel, weint der Hauptpost keine Träne mehr nach. Vielmehr sieht er «eine riesige Chance, die City mit einer neuen Ausrichtung weiter zu beleben». Das Gebäude mit seiner 8350 Quadratmeter grossen Nutzfläche sei klar unternutzt gewesen – so wie vorher etwa der «Märthof». Diesen habe man renoviert und in ein Schmuckstück verwandelt, nun seien der «Globus» an der Reihe und die Hauptpost. «Deren Renovation stellt einen grossen Mehrwert für das Stadtzentrum dar, gerade in Verbindung mit der Aufwertung der Freien Strasse.» Böhm wünscht sich, dass die weitgehend gastronomiefreie Fussgängerzone an gewissen Perimetern mit Restaurants und Cafés zusätzlich belebt wird – «etwa bei der Bäumleingasse oder eben bei der Hauptpost».

Tatsächlich kann sich die Eigentümerin vorstellen, «dass die Sanierung des Gebäudes verschiedene publikumsorientierte Nutzungen ermöglicht», so auch gastronomische Einrichtungen. «Es laufen Vor-Gespräche mit möglichen Nutzern», erklärt Axa-Pressesprecher Urban Henzirohs. Die Neukonzeption des Gebäudes, mit der die Basler Architekten Herzog & De Meuron beauftragt wurden, werde mit der Baueingabe öffentlich gemacht; diese soll noch dieses Jahr erfolgen.

«Wir rechnen damit, dass wir Mitte 2022 mit ersten Sanierungsarbeiten starten können.»

Das markante Sandsteingebäude wurde 1378 als Kaufhaus eröffnet, Mitte des 19. Jahrhunderts dann zum Postgebäude umfunktioniert. Man sei sich bewusst, hält Urban Henzirohs fest, dass es sich bei der Hauptpost um ein geschichtsträchtiges Haus mitten in Basel handle. «Wir gehen die Sanierung vorsichtig an.» Dazu gehört, dass die Planung mit der Denkmalpflege Basel-Stadt abgestimmt wird. Laut Kantonalem Denkmalverzeichnis sind insbesondere die Aussenfassade, das gotische Portal bei der Durchfahrt Seite Freien Strasse sowie die grosse Schalterhalle geschützt. Das engt den Spielraum bei der Projektierung natürlich ein. Näher ins Detail möchten weder die Denkmalpflege noch die Axa gehen.

Klar ist hingegen, dass mit der Renovation der Hauptpost eine zusätzliche Grossbaustelle in der ohnehin schon von Umgestaltungsarbeiten gebeutelten Innenstadt dazukommen wird. «Das wird eine Herausforderung. Da dies jedoch das Gebäudeinnere und nicht die Allmend betrifft, sollte es gut handelbar sein», sagt Mathias F. Böhm und verweist nochmals auf den «Märthof», dessen Umbau für die Umgebung sehr sanft erfolgt sei. «Das wird bei der Hauptpost hoffentlich nicht anders sein.»