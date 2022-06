Sanierung Wiesebrücke erhält nach 150 Jahren eine Auffrischung Ab dem 13. Juni wird das Tiefbauamt die Fussgängerbrücke Eiserner Steg im Landschaftspark Wiese sanieren. Sie bleibt deshalb bis Ende Herbst 2022 gesperrt. Lea Meister 09.06.2022, 10.00 Uhr

zvg

Der «Eiserne Steg» ist 55 Meter lang, knapp vier Meter breit und wurde 1869 gebaut. Er gehört ausserdem zum Inventar der schützenswerten Bauten des Kantons Basel-Stadt und wird hauptsächlich von Leuten genutzt, die im Naherholungsgebiet Ruhe suchen.

Wie der Kanton am Donnerstag mitteilte, wird die Brücke ab dem 13. Juni saniert. Damit dabei keine Schwermetalle in die Umwelt geraten, muss die Brücke mit einem Gerüst und Planen eingehaust werden. An einigen Stellen wird das Tiefbauamt das Stahl-Tragwerk der Brücke verstärken. Der Korrosionsschutz wird dabei komplett erneuert.

Umleitungen werden angezeigt sein

Der Holzboden wird ausserdem durch eine asphaltierte Stahlplatte ersetzt. Zur Verbesserung der Sicherheit erhält das Geländer zusätzlich ein Seilnetz. Die Brücke bleibt vom 13. Juni bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. In dieser Zeit wird eine Velo- und Fussgängerumleitung auf beiden Seiten der Wiese eingerichtet und mit Hinweistafeln auf die laufende Sanierung aufmerksam gemacht.