Basel: Kritik an neuen Steinplatten in der Clarastrasse

Sanierungsprojekt «An dieser Stelle deplatziert»: Kritik an Quarzsandstein für Clarastrasse Im Rahmen der Sanierung der Strasse sollen die Trottoirs mit Quarzsandsteinplatten gestaltet werden – dem Basler «Universalgestaltungsstein». Er sei in dieser Strasse jedoch unnötig und unpassend, findet Lukas Gruntz vom dort ansässigen Architekturbüro. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll die Clarastrasse künftig aussehen: Der Fahrbahnbereich erhält Schwarzbelag, die Trottoirs Steinplatten. Visualisierung: Tiefbauamt BS

Lukas Gruntz hat sein Architekturbüro an der Clarastrasse 7. Die nächsten zweieinhalb Jahre werden ihn Staub, Lärm und Dreck begleiten: Das Basler Baudepartement lässt die Clarastrasse komplett sanieren. Kein Stein bleibt auf dem anderen.

Künftig werden Quarzsandsteinplatten die Trottoirs zieren. Lukas Gruntz bezeichnet die vorgesehene Gestaltung der zentralen Achse im Kleinbasel als eigenartig – und die Steine als deplatziert. «Man will die Strasse quasi nobilitieren, also via edleren Belag künstlich aufwerten», sagt er zur bz. «Dabei ist das gar nicht nötig. Es ist doch genau der Mix, der diese Strasse ausmacht. Also, dass man hier quasi alles nebeneinander findet: die Confiserie Beschle, aber auch Ramschläden, Coiffeurgeschäfte und Take-aways.»

Erster Stein wurde 2015 verlegt

In Basel stehen die Steinplatten aus Alpnacher Quarzsandstein hoch im Kurs. 2015 verlegte der damalige Baudirektor Hans-Peter Wessels medienwirksam die erste Platte in der Gerbergasse. Seither wurde auch die Greifengasse mit diesem Stein veredelt, derzeit ist die Freie Strasse an der Reihe. Die Clarastrasse ist die nächste Kandidatin – weitere Strassen, Gassen und Plätze sollen folgen. Erst im Juni 2021 sprach der Grosse Rat 25 Millionen Franken zur zweiten Sanierungstranche für die Innenstadt.

Das Gestaltungskonzept Innenstadt von 2015 definiert eine zentrale Stadtachse. Sie reicht vom Bahnhof SBB über Barfüsserplatz, Marktplatz und Claraplatz bis zum Badischen Bahnhof. Ihre «herausragende Rolle innerhalb des öffentlichen Raumgeflechtes», heisst es im Gestaltungskonzept Innenstadt, «soll durch die Bodenmaterialien unterstrichen werden».

Quarzsandstein als «Generalstein» der Stadtgestaltung

Lukas Gruntz ist der Ansicht, dass der Quarzsandstein als «Generalstein» für die Verschönerung der Innenstadt nicht überall Sinn mache. Gerade die Clarastrasse liege zudem ausserhalb des mittelalterlichen Stadtperimeters, sagt der Architekt, der auch als Redaktor für das Onlinemagazin «Architektur Basel» tätig ist. Es sei aber auch aus klimapolitischer Sicht nicht mehr opportun, die komplette Strassenfläche zu versiegeln. «Als man diese Steinplatten beschaffte, war diese Problematik noch nicht so virulent wie jetzt.»

Visualisierung: Tiefbauamt BS

Das Baudepartement sieht vor, in der Clarastrasse die Trottoirs zu verbreitern. Für die eigentliche Strassenfläche ist jedoch Schwarzbelag vorgesehen. Rund 9,6 Millionen soll die Sanierung der Clarastrasse kosten, in deren Rahmen auch die Tramgeleise sowie die Werkleitungen ersetzt werden. Die IG Kleinbasel sprach sich gegen das Vorhaben aus, aber nicht wegen der Gestaltung, sondern wegen der langen Dauer.

Ginge es nach Grunz, würde der Raum zwischen den Gleisen begrünt und mit durchlässigen Steinen gestaltet. Ebenso wären aus seiner Sicht mehr Bäume und Rabatten möglich: «Es wird im Zuge des Klimawandels immer wichtiger, dass möglichst viel Wasser versickern kann.» Das Baudepartement brüstet sich bei der Umgestaltung der Clarastrasse, dass es drei neue Bäume gebe. Da ginge mehr, findet Gruntz.

Dass er mit seiner Kritik spät dran ist, ist dem Architekten bewusst. «Aber es ist noch nichts gebaut, und solange nichts gebaut ist, ist es auch nicht zu spät.»

Steine haben bessere Hitzewirkung als Schwarzbelag

Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement schreibt auf Anfrage, die Quarzsandsteinplatten seien «ein bewährtes und qualitativ hochstehendes Material» und sie kämen in diversen Städten zum Einsatz. Mit Blick auf die Begrünung heisst es seitens Kanton, von Frühling bis Herbst könnten in der Clarastrasse mobile Pflanzengefässe aufgestellt werden, was auch so bleiben solle.

Private könnten zudem, sollten sie das wünschen, Pflanzlöcher für Fassadenbegründungen einplanen. Der Raum für neue Bäume sei jedoch begrenzt. «Deshalb wird es zu den bestehenden Bäumen in der Clarastrasse nur drei neue Bäume geben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen