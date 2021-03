Saskia Schenker im grossen Interview Homeoffice-Pflicht soll fallen, fordert die Basler Arbeitgeber-Direktorin Sie ist für weitere Corona-Öffnungsschritte, gegen einen staatlichen Mindestlohn, für einen konsequenten Kampf gegen Lohndiskriminierung, aber gegen Lohnanalysen, die auch kleine Firmen in die Pflicht nehmen. Weshalb, erklärt Saskia Schenker, die neue Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel, im grossen Interview. Leif Simonsen und Hans-Martin Jermann 15.03.2021, 05.00 Uhr

«Nicht alle Lohnunterschiede sind Folge einer Diskriminierung», sagt Saskia Schenker (41), die seit Anfang Jahr den Arbeitgeberverband Basel als Direktorin leitet. Juri Junkov (Basel, 10. Februar 2021)

Saskia Schenker, Sie sind seit Anfang Jahr Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel. Im linken Basel ist das gewiss nicht immer einfach.

Saskia Schenker: Zuerst einmal freue ich mich sehr über diese neue Herausforderung. Ja, wir kämpfen an verschiedenen Fronten. Gerade hier in Basel gibt es immer wieder Bestrebungen, Bundesregelungen zu verschärfen. Jüngstes Beispiel ist der Entscheid der Regierung zu den Lohnanalysen im Beschaffungswesen. Es sollen hier alle Unternehmen, also auch jene, die nur über wenige Mitarbeitende verfügen, Lohnanalysen vorlegen und die Lohngleichheit von Mann und Frau belegen müssen, wenn sie für den Kanton Aufträge erfüllen möchten. Anderswo genügt eine Selbstdeklaration. Kommt hinzu, dass im Grossen Rat ein Vorstoss hängig ist, wonach alle Betriebe ab 50 Mitarbeitende solche Analysen vorlegen müssen.



Was ist schlimm, wenn bei kleinen Firmen Lohngleichheit zwischen Mann und Frau eingefordert wird?

Das Gleichstellungsgesetz des Bundes verpflichtet Betriebe ab 100 Mitarbeitenden zu Lohnanalysen. Bevor man nun damit Erfahrungen gesammelt hat, kommt Basel-Stadt und beschliesst: Wir fordern solche verpflichtende Analysen für die kleineren Firmen. Gerade für sie ist der Zusatzaufwand erheblich bei fragwürdiger Zielerreichung.

Fakt ist: Die Löhne der Frauen sind auch 2021 immer noch tiefer als jene der Männer. Dürfen wir diese Ungleichheit einfach dem freien Arbeitsmarkt überlassen?

Nein, und das ist ja auch nicht so. Der Grundsatz «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» ist gesetzlich verankert. Wer also als Arbeitgeber Frauen bei gleichwertiger Arbeit tiefere Löhne ausbezahlt, der verstösst gegen das Gesetz. Ich finde es richtig und wichtig, dass festgestellte Lohndiskriminierung konsequent bestraft wird.

Diese Regel scheint nicht zu wirken: Laut jüngster Lohnstruktur-Erhebung verdienen Frauen im Schnitt 19 Prozent weniger als Männer.

Das Thema ist hochkomplex. Nicht alle Lohnunterschiede sind Folge einer Diskriminierung. Die Lohnstruktur-Erhebung zeigt unter anderem die Ungleichheit unter den Branchen. So arbeiten viel mehr Frauen als Männer in Niedriglohnbranchen. Das erklärt zumindest einen Teil der gesamtwirtschaftlichen Lohnunterschiede. Das kann man den Arbeitgebern nicht ankreiden. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Ein hoher Anteil der Frauen strebt immer noch das traditionelle Familienmodell an, wie eine kürzlich erschienene Studie zeigt. Das wird in der Öffentlichkeit fälschlicherweise oft als Lohndiskriminierung dargestellt. Was ich aber sagen kann: Der Arbeitgeberverband Basel setzt sich für fortschrittliche Familien- und Arbeitsmodelle ein und unterstützt selber auch Kindertagesstätten.



Gleichwohl: Es gibt auch einen nicht erklärbaren Lohnunterschied.

Wie dieser zustande kommt, wüsste ich auch gerne. Die Lohnstruktur-Erhebung enthält dazu leider nur sehr dürftige Informationen. Klar ist, dass diverse Faktoren wie die effektive Berufserfahrung, Weiterbildungen und Zweitausbildungen nicht in der Statistik berücksichtigt werden. Nicht erklärbare Lohnunterschiede dürfen deshalb nicht mit Diskriminierung gleichgesetzt werden. Zu beachten sind zudem Charaktereigenschaften. Ich verallgemeinere jetzt etwas: Frauen treten im Durchschnitt bei Lohnverhandlungen wohl weniger fordernd auf als ihre männlichen Arbeitskollegen. Das könnte einen Teil der Unterschiede erklären. Als Arbeitgeber darf man aber niemandem weniger geben, nur weil er oder sie weniger fordert. Hier stehen wir in der Pflicht.

Zu Forderung nach einem staatlichen Mindestlohn sagt Saskia Schenker: «Ich habe als Studentin in diversen Gelegenheitsjobs gearbeitet und weniger als 23 Franken verdient. Mit einem Mindestlohn hätte es diese Jobs womöglich gar nicht gegeben.» Juri Junkov

In Basel-Stadt fordert eine Initiative einen Mindestlohn von 23 Franken. Ein im Grossen Rat ausgearbeiteter Gegenvorschlag sieht 21 Franken vor. Wohl im Juni stimmt das Volk darüber ab. Können Sie mit dem Gegenvorschlag leben?

Nein, wir sind klar gegen einen staatlichen Mindestlohn. Ich sage bewusst «staatlich», weil es Mindestlöhne ja bereits gibt, und zwar in den von den Sozialpartnern ausgehandelten Gesamtarbeitsverträgen. Mich stört, dass die Gewerkschaften am Tisch mit den Sozialpartnern Mindestlöhne für Branchen aushandeln und gleichzeitig eine Initiative für einen staatlichen Mindestlohn lancieren. Die Sozialpartnerschaft hat sich bewährt. Die Löhne, die bezahlt werden können, hängen mit der Wertschöpfung der Branche zusammen. Es wird das rausgeholt, was möglich ist.

Fürchten Sie um Arbeitsplätze?

Natürlich. Arbeitsplätze im Tieflohnbereich werden mit einem Mindestlohn vernichtet, weil die höheren Löhne nicht auf den Preis des Produkts abgewälzt werden können. Ein hoher Mindestlohn für ungelernte Arbeiten torpediert in gewissen Branchen zudem die Berufsbildung: Weshalb soll ich eine Berufslehre absolvieren, wenn ich damit kaum mehr Lohn erziele als die mit dem Mindestlohn garantierten 4000 Franken pro Monat? Was auch wichtig ist: Es gibt nicht sehr viele Branchen, wo weniger als 23 Franken bezahlt werden.

Einige Ökonomen sagen, ein Mindestlohn wirke sich positiv auf die Wirtschaft aus. Weil die Kaufkraft wenig Verdienender steigt, könnten sich zum Beispiel mehr Menschen eine Pizza vom Kurier leisten.

Die Theorie klingt logisch, enthält aber einen Denkfehler. Sie geht davon aus, dass die Pizzapreise trotz der höheren Löhne für den Kurier stabil bleiben und dieser einfach die Menge erhöht. Nur: Mit dem gleichen Personal kann er die Anzahl der ausgelieferten Pizze und damit den Umsatz nicht endlos steigern. Er müsste dann weitere Mitarbeitende einstellen, was die Kosten und spätestens dann die Preise hochtreibt. Werden so immer noch mehr Pizze gekauft?



Trotzdem: Halten Sie einen Stundenlohn von 17 Franken für sozial?

Das ist eine schwierige Frage. Selbstverständlich wünsche ich jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer einen höheren Lohn als die erwähnten 17 Franken. Ich habe selber als Studentin in diversen Gelegenheitsjobs gearbeitet und weniger als 23 Franken verdient. Mit einem staatlichen Mindestlohn hätte es diese Jobs womöglich gar nicht gegeben, weil sich meine Arbeitgeber diese nicht hätten leisten können.

Was die Jobsicherheit angeht, treibt Sie aber ein anderes Thema noch stärker um: die Pandemie. Wo drückt der Schuh am meisten?

Klar ist: Jene Branchen, die aufgrund staatlicher Massnahmen schliessen mussten, leiden am stärksten. Aber uns macht auch die Homeoffice-Pflicht Sorgen. Diese sorgt für Unverständnis: Die Arbeitgeber haben viel in die Sicherheit am Arbeitsplatz investiert. Die Pflicht lässt ausser Acht, dass es viele gibt, die aus berechtigten Gründen am Arbeitsplatz arbeiten möchten. Mir bereitet auch Sorgen, dass wir zunehmend in ein System reinschlittern, in dem alles staatlich verordnet und kontrolliert wird. Es wäre sinnvoll, dass wir Arbeitgeber die Erfahrungen, die wir bei der Bekämpfung der Pandemie gemacht haben, auch anwenden können.



Der Gewerbeverband hat Entscheide der Basler Regierung wiederholt getadelt. Stimmen Sie in den Chor der Regierungskritiker ein?

Nein, so generell nicht. Aber wir teilen die Sorgen des Gewerbeverbands. Wir sind mit vielen Anfragen von verunsicherten Mitgliedern zur Umsetzung der Bundes- und Kantonsvorgaben, der Kurzarbeit und Härtefallhilfen konfrontiert. Sie würden lieber arbeiten und Wertschöpfung generieren, als nach Unterstützung zu fragen. Bei den Härtefallbeiträgen hat Basel-Stadt auf ein schnelles System gesetzt. Es gäbe aber Verbesserungsbedarf in der Kommunikation. Denn die Unklarheiten über die Höhe und den Zeitablauf der Hilfe haben einigen Unternehmen die Planung erschwert. Wir müssen uns bewusst sein, dass auf Basis dieser Zahlungen viele Arbeitgeber entscheiden, ob sie überhaupt weitermachen können oder nicht.



Wie soll es weitergehen mit den Lockerungsschritten?

Klar ist, dass uns das Virus noch länger begleiten wird. Die Schutzmassnahmen müssen wir noch länger aufrechterhalten. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, um das gesellschaftliche Leben zumindest langsam wieder anzuschieben. Die Impfungen und die Massentests sind da. Die Risikogruppen sind von Tag zu Tag besser geschützt.

Fordern Sie offene Beizen in Basel?

Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass morgen bereits alle Beizen innen und aussen geöffnet haben sollen. Aber ich setze mich dezidiert für einen raschen Öffnungsschritt ein. Auch fordere ich, dass die Homeoffice-Pflicht wieder abgeschafft wird.