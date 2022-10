Schadstoffe im Boden Viel Lob für Roche: Die Deponie Kesslergrube ist saniert – jetzt muss die BASF nachziehen Nun ist man der gewünschten grünen Rheinpromenade einen Schritt näher. Beim Festakt zum Abschluss der Deponiesanierung Kesslergrube wurde Roche als Altlastenpionierin gehuldigt. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 14.10.2022, 20.03 Uhr

Die im Boden der sanierten Deponie versenkte Zeitkapsel soll künftigen Generationen ein Mahnmal sein. Bild: Boris Burkhardt

Die Roche durfte sich am Freitagvormittag viel Lob anhören: Sie hatte zum Festakt anlässlich des Abschlusses der Sanierung des Altlastendepots Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen geladen. Mit Kosten von einer Viertelmilliarde Euro und einer Planungs- und Umsetzungszeit von zehn Jahren für Aushub und Reinigung von 360'000 Tonnen kontaminierter Erde hat der Basler Pharmakonzern einen neuen Standard für Altlastensanierungen in der ganzen Schweiz gesetzt – und das freiwillig weit über die gesetzliche Verpflichtung hinaus.

Beispielsweise sagte Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz:

«Beim Vorgehen der Roche zeigt sich die DNA eines Familienunternehmens, das in der Region verwurzelt ist»

Das hochkomplexe Unterfangen dieser Sanierung sei «kühn» gewesen: «Meine Gesprächspartner staunten immer wieder, wenn ich ihnen erzählte, dass ein börsennotierter Weltkonzern mehr macht, als er gesetzlich muss.»

Eine Botschaft für die Nachwelt

Vertreterinnen und Vertreter der Roche, der Gemeinde sowie zuständiger Behörden versenkten eine Zeitkapsel im Boden, die neben tagesaktuellen Zeitungsausgaben einen Brief enthält, den alle unterschrieben haben: Er soll die Finderinnen und Finder in ferner Zukunft mahnen, verantwortungsvoll und nachhaltig mit Altlasten umzugehen. Die Sanierung der Perimeter 1 und 2 der ehemaligen Kiesgruben, die zwischen 1950 und 1976 abgefüllt wurden mit Erdaushub, Bauschutt, Hausmüll und Abfällen der chemisch-pharmazeutischen Industrie der Region, ist nun abgeschlossen.

In den kommenden Monaten steht der Rückbau der Baustelle und die Neugestaltung des Rheinufers zur Naherholung an. Für das Gelände der Kesslergrube, das damit frei wird, gibt es laut Unternehmenssprecher Holger Büth verschiedene Pläne. Durch die Industrie in der Nachbarschaft seien die Möglichkeiten zur Nutzung allerdings eingeschränkt.

Den Brief für die Zeitkapsel unterschrieb unter anderem Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz. Bild: Boris Burkhardt

Immer wieder Thema in den Festreden war auch die Öffentlichkeitsarbeit, welche die Sanierung seit Beginn begleitet. Bürgermeister Benz definierte die «Transparenz, Information, Einbindung von Anwohnern und Gemeinde sowie die professionelle Medienarbeit» als «einzigartig». Über 7500 Menschen besuchten die Baustelle im Laufe der Jahre im Besucherzentrum, darunter viele Schülerinnen, Studenten und Wissenschafterinnen – aber auch Grossunternehmen. Dabei sei es nicht nur um Wissensaustausch gegangen, sagte Hagen Pfundner, Vorstandsvorsitzender der Roche Pharma AG: «Vielleicht konnten wir damit ein Umdenken anstossen.»

Für Grenzach-Wyhlen und die Schweizer Nachbargemeinden Muttenz, Birsfelden und Riehen ist das Thema Kesslergrube allerdings noch nicht abgeschlossen: Rund zwei Drittel der Kesslergrube im Perimeter 2 liegen im Verantwortungsbereich der BASF, die 2023 mit der Einkapselung des kontaminierten Erdreichs beginnen will. Dazu werden enorme Spundwände bis zu 31 Meter in den Boden gerammt, die Altlasten aber im Boden belassen. Diese Form der Sanierung wurde gegen die Wünsche der Gemeinde von den Behörden als gesetzeskonform genehmigt. Benz meinte am Freitag: «Der Gegensatz zwischen Roche und BASF ist eklatant.» Die Gemeinde werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass auch die BASF ihren Teil nachhaltig saniere.

