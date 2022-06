"La Torre": Heimatschutz fordert Regierung zum Handeln auf

Schandfleck Gammel-Restaurant La Torre: Regierung soll intervenieren Seit Jahren verlottert das frühere Restaurant auf dem Bruderholz. Nun fordert der Heimatschutz die Basler Regierung auf, den Druck auf den Eigentümer zu erhöhen. Jonas Hoskyn 20.06.2022, 16.16 Uhr

Das ehemalige Restaurant La Torre auf dem Bruderholz. Kenneth Nars

Die Basler Regierung soll im Fall des früheren Restaurants La Torre auf dem Bruderholz intervenieren. Dies fordert Christof Wamister, Obmann des Heimatschutz Basel in einem offenen Brief an den Regierungsrat. Er bezieht sich dabei auf die Denkmalschutzverordnung, derzufolge einem Eigentümer eine Frist gesetzt und allenfalls auch Instandhaltungsarbeiten auf dessen Kosten angeordnet werden können.