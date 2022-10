Geflüchtete stranden in Basel: Das Schengener Abkommen versagt

Schengen/Dublin Geflüchtete stranden in Basel: Hat das Schengener Abkommen versagt? Seit Anfang der Woche kommen immer mehr Migranten am Bahnhof SBB an, die nach Frankreich und Deutschland weiterreisen wollen. In der Grenzstadt fühlt sich für diese Männer niemand verantwortlich. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Der junge Afghane Masud (blaues T-Shirt) und seine Begleiter wollen weiterreisen nach Frankreich. Sie sind seit etwa einem Jahr unterwegs. Bild: Maria-Elisa Schrade

Mehrere Uniformierte stehen auf Bahnsteig Acht – gelbe Warnwesten, dezenter Stöpsel im Ohr, Funkgerät griffbereit – und warten angespannt auf Regionalzug IR37 aus Zürich. Die Transportpolizisten rechnen mit etwa 50 Personen, die um 14.13 Uhr am Bahnhof SBB ankommen sollen. Als der Zug einfährt, bringen sich die Beamten in Position, Hände hinter den Westen, Beine breit aufgestellt.

Dann steigen sie aus dem vordersten Personenwagen aus: Eine Gruppe stiller, junger Männer – begleitet von zwei Zivilpolizisten, deren Marken unter ihren T-Shirts durchblitzen. Das Abteil wird von der SBB eigens für «ausländische Fahrgäste» reserviert, wie in den Scheiben befestigte Zettel informieren.

Hoffnung auf ein neues Leben in Frankreich oder Deutschland

Die Männer reisen ohne Gepäck, sie haben nur bei sich, was sie am Körper tragen. Nun stehen sie unschlüssig auf dem Bahnsteig, warten auf Anweisungen der Uniformierten, blicken erwartungsvoll in die sie umgebenden Gesichter. Diese Männer sind mit dem Nachtzug von Wien an den Grenzübertritt in Buchs gereist. Von dort ging es weiter über Zürich bis nach Basel. Die meisten sind vor etwa einem Jahr aus Afghanistan vor den Taliban geflohen, einzelne stammen aus Syrien. In Frankreich und Deutschland wollen sich die jungen Migranten ein neues Leben aufbauen.

Bis jetzt verlief die Durchreise der Schweiz ohne Zwischenfälle: Da die Männer hier kein Asyl beantragen wollen, hat sie weder die Grenzwache in Buchs noch die Transportpolizei in Zürich an der Weiterfahrt gehindert. Statt ein Rückführungsverfahren einzuleiten, organisieren die Sicherheitskräfte sogar gemeinsam mit der SBB den Weitertransport der Geflüchteten, wie die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens berichtete.

In Basel werden die Geflüchteten vor dem Bahnhof sich selbst überlassen

In Basel angekommen, sind die Männer aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung in der Schweiz darauf eingestellt, dass ihnen die Transportpolizisten bei der Weiterreise behilflich sind. Masud, ein junger Afghane und einer der wenigen in der Gruppe, der einige Brocken Englisch beherrscht, erklärt: «Sie haben uns gesagt, sie bringen uns zu einem Zug nach Frankreich.» Doch stattdessen werden die Geflüchteten ohne weitere Erklärung durch die Unterführung vom Bahnsteig hinaus zum Seiteneingang des Bahnhofs geführt und dort sich selbst überlassen. Kein «Willkommen», kein Abschied, keine guten Wünsche für die Weiterreise.

Nicht nur die Geflüchteten fühlen sich im Stich gelassen

Darauf angesprochen, entgegnet einer der Zivilpolizisten, der die Geflüchteten während der Bahnfahrt begleitet hatte, aufgebracht:

«Sie haben keine Ahnung, was da abläuft. Was Sie hier sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. In Buchs kommen täglich Tausende Menschen an, die Politik lässt uns damit alleine.»

Der etwa 50-Jährige ist überzeugt, Schengen habe versagt. Er erwartet, dass sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten weiter zuspitzen werde. Auch ein Community-Polizist am Bahnhof bestätigt, dass seit Anfang der Woche deutlich mehr Migranten am SBB ankommen.

Was mit diesen Männern geschieht, ist ungewiss. Solange sie hier kein Asyl beantragen, sei der Kanton nicht zuständig, erklärt das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf Anfrage. Das Staatssekretariats für Migration (SEM) hat auch kein Problem mit der aktuellen Praxis, wie es gegenüber der «Rundschau» erklärte. Viele Bundesasylzentren stossen an ihre Kapazitätsgrenzen, so auch in Basel, wie eine der Mitarbeiterin dieser Zeitung berichtet. Da ist jede geflüchtete Person, die weiterreisen möchte, eine Entlastung.

Die meisten Geflüchteten sind am Folgetag verschwunden

«Machen Sie sich keine Sorgen», sagt der zuvor angesprochene Zivilpolizist. «Morgen ist keiner diese Männer mehr hier.» Er zeigt mit dem Finger zur Passerelle:

«Da oben stehen afghanische Schleuser und warten darauf zu übernehmen. Mehr als 90 Prozent der Männer, die hier ankommen, haben ein Zugticket von Wien nach Zürich. Haben Sie sich nicht gefragt, woher sie das haben?»

Masud, der aus der Nähe zugesehen hat, erzählt: «Wenn ich in Frankreich ankomme, will ich studieren.» Er weiss nicht, dass Frankreich ihn nach Österreich zurückschicken kann. Beim Abschied verspricht der junge Afghane eine Nachricht zu schicken, sobald er es über die Grenze geschafft hat.

