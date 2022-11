Schiblis Kopfsalat: Er kocht aller mit Kurkuma

Schiblis Kopfsalat Alles mit Kurkuma Unser Kolumnist kocht regelmässig; mal besser, mal schlechter. Sein neuster Küchentrick: das Ingwergewürz Kurkuma. Zu allen möglichen Gerichten passt das gelbe Pulver hervorragend, findet er. Sigfried Schibli 08.11.2022, 05.00 Uhr

Kurkuma ähnelt Ingwer, wird jedoch häufig zu Pulver verarbeitet. Westend61

In der Küche bin ich ein ewiger Anfänger. Ich koche zwar regelmässig, aber ohne Leidenschaft, eher aus Notwendigkeit. Mal gelingt es besser, mal weniger. Meist bin ich einigermassen zufrieden mit dem Resultat, und die Gäste machen höflich Komplimente. Wenn ich versuche, mir meinen Vater oder andere männliche Verwandte am Kochherd vorzustellen, finde ich mich doch wieder ziemlich gut. Die Emanzipation der Frau ist jedenfalls nicht spurlos an mir vorbeigegangen und hat dazu geführt, dass ich im Haushalt so ziemlich alles kann, wenigstens einigermassen.