Zum Jubiläum des Zionistenkongress: Der Literat Theodor Herzl

Schiblis Kopfsalat Der unbekannte Herzl Ende August findet in Basel Feierlichkeiten zum 125-Jährigen Jubiläum des Zionistenkongress statt. Unser Kolumnist hat anlässlich dazu den Literaten - nicht den Polit-Aktivisten - Theodor Herzl portraitiert. Sigfried Schibli 16.08.2022, 05.00 Uhr

Vom 29. bis zum 31. August 1897 fand unter dem Vorsitz von Theodor Herzl im Basler Stadtcasino der erste Zionistenkongress statt. Keystone

Jetzt wird, im Vorfeld zur Basler Zionismusfeier am Monats­ende, wieder rege über den Staat Israel, die Palästinenser, Apartheid und Terrorismus diskutiert und demonstriert. Dabei rückt die für den Zionismus zentrale Persönlichkeit von Theodor Herzl (1860–1904) in den Fokus. Er hatte 1897 im Musiksaal des Basler Stadtcasinos den ersten Zionistenkongress geleitet und in sein Tagebuch geschrieben:

«In Basel habe ich den Judenstaat gegründet.»

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass Herzl nicht als Politaktivist, sondern als Literat begann. In Budapest begründete er noch als Schüler einen literarischen Zirkel. «Wir bilden eine Gesellschaft», heisst es im Gründungstext von 1874, «in welcher wir unser Wissen bereichern, indem wir kleine Erzählungen, Märchen schreiben, wodurch wir unsere Sprache bilden.» Diese Arbeiten sollten anonym einem Sekretär übergeben und von einer Jury beurteilt werden. Der erst 14-jährige Herzl war Präsident der Vereinigung. Die Mitglieder – ausschliesslich Männer – mussten einander siezen. Man kommt nicht umhin, an die späteren Zionistenkongresse zu denken, bei denen ebenfalls viel Wert auf äussere Formen gelegt wurde.

Es herrschte Frackzwang für die Männer.

Zeitgenossen beschrieben den Jüngling als schmächtig und stets elegant gekleidet, geistreich und witzig bis sarkastisch. Dem Judentum stand er fern, über religiöse Fragen soll er sich mit spöttischem Zynismus geäussert haben. Zwei Monate nach seiner Gründung fiel Herzls Schülerverein auseinander, aber seine literarischen Ambitionen blieben erhalten.

Als die Familie nach Wien umzog, wohnte man in der gleichen Strasse wie Sigmund Freud. Ob es engere Kontakte zwischen den Familien gab, ist nicht bekannt. Bekannt ist dagegen, dass der junge Herzl öfter Rat bei Arthur Schnitzler suchte. Er nahm Klavierunterricht und versuchte sich als Dichter, schrieb Feuilletons und Dramen sowie den Text zur Wiener Operette «Des Teufels Weib», der von Adolf Müller jun. (1839–1901) v­ertont wurde. Müller überlebt durch die Operette «Wiener Blut», die er aus nachgelas­senem Material von Johann Strauss (Sohn) zusammen­stellte.

Seine sonstigen Singspiele sind vergessen.

Für Herzl war es kein Problem, zugleich Jude und Anhänger des antisemitischen Komponisten Richard Wagner zu sein. In seinen Pariser Jahren, als er für die «Neue Freie Presse» über den Dreyfus-Prozess berichtete, tauchte er tief in den «Wagnérisme» ein. Gegenüber dem Antisemitismus nahm er eine seltsam dialektische Haltung ein. Dieser sei für das Judentum eine «nützliche Bewegung», der verbreitete Judenhass sei eine Triebfeder für die Gründung eines «Judenstaats». In einem Brief an den Baron Moritz de Hirsch formulierte er: «Den Juden ist vorläufig noch nicht zu helfen. (…) Wir müssen noch tiefer herunterkommen, noch mehr beschimpft, angespuckt, verhöhnt, geprügelt, geplündert und erschlagen werden, bis wir für diese Idee reif sind.» Hirsch, in Herzls Augen ein «Geldjude» (während er sich selbst als «Geistesjuden» sah), laborierte an der Idee einer massenhaften Auswanderung europäischer Juden nach Argentinien; Herzl hielt ihm seine Vision eines Judenstaates in Palästina entgegen. Hirschs Idee blieb in Ansätzen stecken, Herzls Plan ging vollkommen auf.