Schiblis Kopfsalat Die Queen, das Auto und ich Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken. Sigfried Schibli 11.10.2022, 05.00 Uhr

Um von London auf das Schlossgelände von Windsor zu gelangen, wurde der Sarg der Königin in einen Jaguar umgebettet. Keystone

Eine der letzten Fahrten der verstorbenen britischen Königin, die von Schloss Balmoral in Schottland zum Buckingham Palace in London führte, erfolgte in einem Leichen­wagen. Manchem englischen Patrioten dürfte das Herz geblutet haben, als der ­schwarze Kombi in gemächlichem Tempo die lange Strecke absolvierte – einmal wegen des Todes der Monarchin, dann aber auch, weil am Kühlergrill des Autos überdeutlich der Stern von Mercedes Benz prangte. Er verkündete der ganzen Welt die Botschaft: Die Deutschen können, was die Engländer verlernt haben, nämlich gute Autos bauen.

Später wurde der Sarg der Königin in ein anderes Transportmittel umgebettet, um von London auf das Schlossgelände von Windsor zu gelangen. Diesmal war es ein Automobil der Marke Jaguar. Immerhin eine stolze britische Marke! Sie war lange Zeit eng mit dem Motorsport verbunden, gehört aber seit 2008 zum indischen Tata Konzern. Genauso wie Land Rover, die Marke, die noch letztes Jahr den Königinnengemahl Prinz Philip zu seiner letzten Ruhestätte gefahren hatte. Auf eigenen Wunsch, denn seit seinem Dienst in der Armee war der Prinz ein Fan dieser Marke.

Nach der feierlichen Beisetzung der Königin sah man die «Royals» in ihre Limousinen steigen und davonfahren. Es waren Edelkarossen von Rolls-Royce, Bentley, Range Rover und Jaguar. Lauter britische Hersteller, wenigstens der Tradition nach. Rolls-Royce hat seinen Hauptsitz in London, gehört heute aber zu BMW, während Bentley vom Volkswagen-Konzern geschluckt (oder gerettet) wurde. Und Range Rover bildet mit Jaguar ein Gespann unter dem Dach von Tata.

Diese kleine Automobil-­Historie erinnert daran, dass sich England schon länger auf dem Weg der De-Industrialisierung befindet – dazu brauchte es nicht den Brexit. Einst standen englische Autos für Solidität und Qualität. In meiner Kindheit hatten meine Eltern einen blaugrünen Austin, wohl einen A 40. Austin schrieb 1959 mit dem bahnbrechenden Mini Automobilgeschichte, doch ging die Marke später an BMW über. Der wendige Mini wird heute noch gebaut und erfreut sich vor allem bei Frauen ungebrochener Beliebtheit.

Ein Brite mit deutschen Genen

Der Ford der Eltern. Sigfried Schibli

Nach dem Austin kauften meine Eltern einen deutschen Ford und dann einen Ford Zodiac, wieder ein Fabrikat aus England. Es war ein schönes, starkes, luxuriöses Auto mit Sechszylinder-Motor und dunkelroten Ledersitzen, auf dem ich erste Erfahrungen als Autofahrer sammelte.

Doch entsprach die Qualität dieses Fahrzeugs nicht seinem edlen Äusseren, es gab häufig Reparaturen am Motor und am Getriebe. Nach wenigen Jahren ersetzte mein Vater diesen Wagen durch einen Ranger, der ebenfalls in England hergestellt worden war und baugleich mit Vauxhall, aber im Kern eigentlich ein Opel war – ein Brite mit deutschen Genen.

Ach, und was ist eigentlich mit Aston Martin, der legendären englischen Sportwagenfirma? Deren Autos hatten lange Zeit einen Jaguar-Motor unter der Haube und wurden durch die James-Bond-Filme berühmt. Leider ist auch dies keine britische Erfolgsgeschichte. Die Firma ging 1987 an den amerikanischen Konzern Ford über und gehört heute einer Gruppe von Investoren aus unterschiedlichen Ländern. Mit 20 Prozent ist Mercedes-Benz beteiligt.