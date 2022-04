Schiblis Kopfsalat: Basel ist ein Paradies für Autofahrer

Schiblis Kopfsalat Ein Paradies für Autofahrer Es ist schön, auf Basels Strassen. Grund dafür sind die andauernden Wehklagen über den bevorstehenden Verkehrs­kollaps. Sigfried Schibli 26.04.2022, 05.00 Uhr

Es ist Zeit, einmal danke zu sagen. Danke den Basler Behörden, den Medien, den vielen besorgten Zeitgenossen. Danke dafür, dass sie immer wieder das Gespenst vom drohenden Verkehrskollaps an die Wand malen. Auch dass sie jeden, der noch ein Auto besitzt, am liebsten ins Niemandsland verbannen würden. Selbst dafür gebührt ihnen Dank. Denn das permanente Beschwören eines Verkehrs­zusammenbruchs durch Verkehrsüberlastung hat dazu geführt, dass immer weniger Leute ihr Auto benützen, um in der Stadt einzukaufen, ins Kino oder Konzert zu gehen oder Freunde zu treffen.

Ich kenne Menschen aus der Agglome­ration, die eher in Paris oder Mailand Auto fahren würden als in Basel. Aus lauter Furcht, in eine Baugrube zu fallen, ein Fahrverbot zu übersehen oder am Aeschenplatz stecken zu bleiben, lassen sie ihre Karosse am Wohnort stehen und nehmen das Tram. Sofern sie nicht gleich zu Hause bleiben.

Es ist schön, auf Basels Strassen

Das führt logischerweise dazu, dass die Strassen in Basel-Stadt selten überlastet sind. Tagsüber hat man oft das Gefühl, in einer Schlafstadt auf dem Land zu sein. Und in der Nacht ist sowieso nichts los auf unseren Strassen. Raubüberfälle passieren ja meist auf dem Trottoir und nicht auf der Strasse.

Dort ist es wie in einem Verkehrsgarten, wo die Winzlinge auf ihren Kindervelos lernen, dass man vor einem Stoppschild anhalten und nach links und rechts schauen muss, bevor man weiterfährt. Ich wohne in Basel-Ost und muss sagen: Es ist schön, in Basel Auto zu fahren. Die Strecke von der Breite zum Aeschenplatz ist, auch dank der Strassensanierung vor ein paar Monaten, ästhetisch sehr ansprechend. Man sieht viel Grün, und überlastet ist die Zürcherstrasse so gut wie nie.

Selbst der viel gescholtene Aeschenplatz ist für Auto­mobilisten machbar. Denn immer, wenn ein Tram von Richtung Bankverein naht oder wenn eines aus der Gegenrichtung kommt, und das ist alle paar Minuten der Fall, kann man sich elegant daran vorbei schlängeln. Wenn einem nicht gerade eines dieser unförmigen Kistenvelos in die Quere kommt, ist dieser angebliche Verkehrsknoten leicht lösbar.

Dank Geringverkehr schnell am Ziel

Wenn ich zu meiner Ärztin ins Paulusviertel fahre, komme ich regelmässig zu früh an, weil ich die Fahrzeit falsch einschätze. Ich brauche mit dem Auto nicht zwanzig Minuten, wie ich mir jeweils einbilde, sondern allenfalls zehn – selbst um die Mittagszeit. Dank Geringverkehr ist man in Basel schnell am Ziel, und nie muss ich länger als zwei Minuten einen Parkplatz suchen. Ausser in meiner Wohngegend, denn da immer weniger Menschen ihr Auto bewegen und es in der blauen Zone stehen lassen, gibt es halt nicht immer genügend Parkplätze. Aber auch das nur zu den Randzeiten, und als Rentner kann man die ja meiden.

Basel ist eine schöne Stadt, und wenn das Wehklagen über den immer dichter werdenden Strassenverkehr noch länger andauert, wird es vollends zum Paradies für Automobilisten. Nur sollte sich diese einfache Wahrheit nicht herumsprechen, sonst ist bald Schluss mit lustig. Behalten Sie es also für sich und klagen Sie gerne weiter über die Verkehrsüberlastung!

Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken.