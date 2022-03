Schiblis Kopfsalat Harry ist der Grösste Eine Langspielplatte inspirierte unseren Autor in den Fünfzigerjahren zu einem gezeichneten Fan-Brief an Harry Belafonte. Der Sänger, der Anfang März seinen 95. Geburtstag feierte, dürfte ihn nie bekommen haben. Sigfried Schibli 29.03.2022, 05.00 Uhr

Anfang des Monats wurde der Sänger Harry Belafonte 95 Jahre alt. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass er noch lebt. Sein Name dürfte nur noch wenigen Zeitgenossen ein Begriff sein, und sein halb­runder Geburtstag wurde denn auch in den Medien nicht gross gefeiert.

Ich habe ein Kerzchen für Harry angezündet und ihm ein langes Leben gewünscht. Denn für mich war er eine ganz besondere Figur, und zwar schon seit den Fünfzigerjahren, als ich allmählich ein Gehör für Musik entwickelte. Das ist also schon ziemlich lange her. Als Kind war ich irgendwie zu einer Langspielplatte von ihm gekommen. Ich erinnere mich noch gut an das Cover, es war grün wie ein Stück Patisserie von der ­Migros, das mit der dunkelbraunen Schoggifüllung, und Harry trug ein rosarotes Hemd. Ich sog seinen «Banana Boat Song» und «Matilda» und andere Lieder in mir auf und berauschte mich an Harrys sonorer Stimme ebenso wie an den knackigen Rhythmen und samtenen Harmonien seiner Musik.

Kein Sensorium für Fragen der Hautfarbe

Apropos braun: Dieser Harry Belafonte war wahrscheinlich der erste dunkelhäutige Mensch, den ich in meinem Leben wahrgenommen habe, abgesehen vom «Negerli» am Eingang der Kapelle, das brav nickte, wenn man ein Geldstück einwarf. Ich hatte noch kein Sensorium für Fragen der Hautfarbe, alle Menschen waren mir gleich, der Begriff Rassismus war mir unbekannt, ich biss noch unbekümmert in einen Mohrenkopf und war einfach begeistert von dieser Stimme.

Ich war so klein und naiv, dass ich mich manchmal fragte, wie dieser Harry Belafonte es schaffte, jedes Mal zu singen, wenn ich seine Platte auflegte. Selbst dann, wenn er zum Beispiel gerade auf der Toilette war und ich seine Musik hören wollte. Darüber habe ich mir fast den Kopf zerbrochen, das waren die Sorgen meiner behüteten Kindheit.

Im Papierkorb des Radio-Studio Basel

Ich war so sehr Fan, dass ich das Cover besagter LP mit Neocolor-Farben im Originalformat halbwegs originalgetreu abmalte und es meinem Idol Harry Belafonte schicken wollte. Es gab noch kein Internet und kein Facebook, und meine Eltern fanden, es sei wohl das Beste, wenn sie meine Zeichnung an das Radio-Studio Basel schicken würden. Die wüssten dann schon, wie man es Harry Belafonte zustellen könne.

Ich weiss nicht, wo meine Fanpost schlussendlich gelandet ist, wahrscheinlich im Papierkorb des Radio-Studios auf dem Bruderholz. Jedenfalls erhielt ich nie ein Dankesschreiben vom grossen Harry, und das war auch ganz in Ordnung, denn ich handelte wirklich aus purer infantiler Bewunderung und nicht in der Absicht, irgendeine Antwort zu bekommen.

Jetzt lese ich, dass Harry Belafonte – eigentlich Harold George Bellanfanti Jr. – nicht nur ein grosser Entertainer, sondern auch ein Wohltäter war, sich für den Frieden einsetzte, zahl­reichen Künstlerinnen und Künstlern zum Durchbruch verhalf und sich für die Gleichbehandlung der Schwarzen engagierte. Harry war eben auch da der Grösste.

Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken.