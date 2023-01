Schiblis Kopfsalat Heute schreiben wir mal Geschichte Unser Kolumnist über die Unart von Lohnschreibenden, irgendwelche Ereignisse als historisch zu bezeichnen. Besonders Sportjournalistinnen und -journalisten leiden unter dieser Marotte. Sigfried Schibli Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Wendy Holdener gewinnt zum zweiten Mal den Riesenslalom in Sestriere. Ein Fall für die Geschichtsbücher? Eher nicht, findet unser Kolumnist. Bild: Getty Images

Klar, eigentlich sind die Historikerinnen und Historiker für die Geschichte zuständig. Diese klugen, an den besten Universitäten ausgebildeten Leute zeichnen mit gebührendem Abstand in Büchern nach, was in der Welt an Bedeutsamem geschehen ist. Welche Personen welchen Einfluss ausübten, welche Strukturen und Machtblöcke dem zugrunde lagen und welche Katastrophen den Weltfrieden erschütterten.

Bisher jedenfalls habe ich das so gesehen. In letzter Zeit jedoch hat sich eine andere Erkenntnis in mir durchgesetzt: Es sind die Journalistinnen und Journalisten, die über das verfügen, was wir mehr oder weniger gedankenlos als Geschichte bezeichnen.

«Ein Fall für die Geschichtsbücher»

Als nicht wie erwartet Eva Herzog, sondern Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat gewählt wurde, war das für viele Medien selbstredend «ein Fall für die Geschichtsbücher». Ebenso als die Fussballnationalmannschaft von Marokko das favorisierte Portugal besiegte und als erstes afrikanisches Team den Halbfinal der Weltmeisterschaft erreichte.

Da waren sich die Reporterinnen und Reporter in Katar mit den Ferndiagnostikern in den Fernsehstudios einig: «Dieser Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen!» Und als ebenfalls in Katar mit Stéphanie Frappart erstmals eine Schiedsrichterin ein Weltmeisterschaftsländerspiel pfiff, war das natürlich auch wieder ein historisches Ereignis.

Ungefähr zur gleichen Zeit siegte die Skirennfahrerin Wendy Holdener zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in Sestriere bei einem grossen Slalom. Und wieder konnte man von kundigen Beobachtern hören und lesen: «Das ist ein historischer Triumph, der in die Geschichte eingehen wird!» Zumindest für Wendy Holdener wird das so sein. Aber ist ein Skirennen ein historisches Ereignis?

Was «historisch» ist, entscheidet sich meist später

Wer die Geschichte macht, das ist eine beliebte Streitfrage unter Intellektuellen. Für Karl Marx war es der Klassenkampf. Für andere Beobachter sind es die grossen Männer und Frauen der sogenannten Weltgeschichte. Für wieder andere ist es das Wechselspiel von Traditionen und Innovationen, von Weltbildern und Wirtschaftsinteressen.

Unbestritten ist eigentlich nur: Geschichte ist das, was in den Geschichtsbüchern steht. Womit wir wieder am Ausgangspunkt wären, denn: Was ist eigentlich ein Geschichtsbuch? Wo verläuft die Grenze zwischen einem Geschichtsbuch und einer zwischen Buchdeckel geklemmten These? Historiker wie Jonathan Littell («Die Wohlgesinnten») oder Christopher Clark («Die Schlafwandler») haben kluge Bücher über historische Epochen geschrieben, aber das sind wohl nicht die Geschichtsbücher, die unsere Sportreporter meinen.

Fassen wir daher leicht ernüchtert zusammen: Das Wort von den Geschichtsbüchern, in denen angeblich Sportresultate stehen, ist nichts anderes als eine billige Floskel, geprägt von Journalistinnen und Journalisten, die es gern sähen, wenn der Atem der Geschichte durch ihre Blätter wehte.

Ach, und bevor ich es vergesse: Diese Kolumne ist, weil die erste im neuen Jahr, zweifellos historisch!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen