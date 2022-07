Schiblis Kopfsalat über abtrünnige Ex-Kommilitonen

Schiblis Kopfsalat Iss Popcorn, trink Cola Unser Kolumnist über linke und konsumkritische Germanisten, die heute ihren Hirnschmalz für die Manipulation einsetzen. Sigfried Schibli 19.07.2022, 05.00 Uhr

Die sogenannte «Iss-Popcorn-trink-Cola-Studie» erfreute sich unter gesellschaftskritischen Menschen einer gewissen Popularität. Kevin Roth

Als ich in den Siebzigerjahren in Basel Germanistik studierte, waren die meisten von uns stark links eingestellt, und im Grunde verstand jeder und jede unter Germanistik das, was ihm oder ihr gerade passte. Im Fach Linguistik interessierten sich nur Wenige für die generative Grammatik des Noam Chomsky oder für das Nibelungenlied und die Grammatik des Althochdeutschen. Die Meisten aber waren an der Gesellschaftskritik interessiert.

Im Proseminar bildeten wir ein Grüppchen und wandten uns einem Gebiet zu, das wir für den Herd des Bösen im Kapitalismus hielten: der Produktwerbung. Wir studierten Bücher über Techniken der Werbung und lasen die «Kritik der Warenästhetik» von Wolfgang Fritz Haug, einem der einflussreichsten marxistischen Autoren. Er vertrat die Theorie von der Obsoleszenz, die besagt, dass kapitalistische Unternehmen ihre Produkte absichtlich so herstellen, dass sie schnell kaputtgehen, damit man neue kaufen muss. Ich weiss nicht, ob Professor Haug einen Trabant aus sozialistischer DDR-Produktion fuhr oder einen angeblich so schlechten westlichen VW Golf. Vermutlich eher Letzteres.

Geheime Verführer in Kinofilmen

Wir lasen auch den Klassiker der Werbekritik, Vance Packards Buch «Die geheimen Verführer» von 1957. Darin wird unter anderem geschildert, wie blitzartig in Kinofilme eingestreute Werbebotschaften unser Verhalten unbewusst steuern, so dass wir zum Beispiel Cola trinken wollen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Man nennt das auch «subliminale», also unterschwellige, Werbung. Und wer möchte bezweifeln, dass Werbung unterschwellig Wirkung erzeugen kann?

Die sogenannte «Iss-Popcorn-trink-Cola-Studie» erfreute sich unter gesellschaftskritischen Menschen einer gewissen Popularität. Dabei war es eher eine originelle Behauptung als eine empirische Studie. Sie war vom New Yorker Werbeprofi James M. Vicary in die Welt gesetzt worden, erwies sich aber schon bald als reine Erfindung.

Spätere Untersuchungen wie etwa Horst W. Brands Buch «Die Legende von den ‹geheimen Verführern›» konnten wir noch nicht kennen. Jedenfalls sogen wir konsumkritische Theorien aller Art begierig in uns auf und versuchten, sie irgendwie mit dem akademischen Fach Germanistik zu verbinden. Was unserem Dozenten, der es später bis zum sozialdemokratischen Regierungsrat gebracht hat, wenigstens nicht missfiel. Seine wohlwollende Bewertung unserer Seminararbeit reichte aus zum Weiterstudieren.

Ich war dann einigermassen erstaunt, als ich nach dem Ende des Studiums feststellte, welchen beruflichen Weg einige meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen einschlugen: Sie wurden, sofern sie nicht einen Lehrberuf ergriffen, Pressesprecher von Unternehmen oder Werbetexter. Verkauften ihre Arbeitskraft also dem «System», setzten ihren Hirnschmalz für die Manipulation ein und tüftelten Tag für Tag neue Strategien der Produktwerbung aus. Sie nennen sich «Kreative», und tatsächlich sind Werber die verhinderten Künstler unter den Wirtschaftsvertretern. Sie erfinden dichterische Wendungen wie «für miich und diich» und blödelnde Kampagnen wie diejenige vom «Sommern» oder vom «tsch, tsch».

Viele von diesen Poeten des Alltags haben einmal Germanistik studiert, mit marxistischer Konsumkritik angefangen und sich durch das Studium nicht davon abbringen lassen, mit originellen Sprüchen und neuen Wortschöpfungen der Konsumgesellschaft zuzudienen. Althochdeutsch braucht es dafür wahrlich nicht.

Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken.