Felix Platter reduziert Arbeitszeit für Pflegende um 2,5 Stunden

Schichtdienst Von 42 auf 39,5 Stunden pro Woche: Felix Platter reduziert Arbeitszeit für Pflege Um den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, werden Pflegekräfte im Schichtdienst der Universitären Altersmedizin Felix Platter in Basel ab dem 1. September weniger arbeiten müssen. Mona Martin 14.07.2022, 16.24 Uhr

Der Pflege wandern die Arbeitskräfte ab. Nun unternimmt die Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel einen Versuch, die Attraktivität wieder zu steigern. (Symbolbild) Urs Bucher

Gerade in der Altersmedizin komme der Pflege eine Schlüsselrolle zu, da sie mit viel Empathie als wichtige Bezugspersonen für die Patientinnen und Patienten fungieren. Dies schreibt die Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP) in ihrer Mitteilung. Die Aufgabe berge aber gleichzeitig besondere Herausforderungen, weil die älteren Menschen oft körperlich eingeschränkt und an mehreren Erkrankungen gleichzeitig litten.