Schicksalsschlag Schauspieler Helmut Förnbacher erleidet Herzinfarkt Der Direktor der Helmut Förnbacher Theater Company befindet sich auf dem Weg der Besserung. bz 16.01.2022, 09.37 Uhr

Helmut Förnbacher. Nicole Nars-Zimmer

Theaterleiter und Schauspieler Helmut Förnbacher erlitt am 1. Januar einen Herzinfarkt. Das schreibt seine Familie in einer Medienmitteilung. Förnbacher befinde sich in klinischer Behandlung, sei aber auf dem Weg der Besserung. Er habe eine Operation gut überstanden und sein Zustand sei stabil.

«Dieser Schicksalsschlag gleich zu Beginn des Jahres hat seine Familie und das Ensemble zutiefst erschüttert», heisst es in der Mitteilung weiter. Förnbacher komme in der Reha nun weiter zu Kräften und sei zuversichtlich, dass er in Zukunft wieder auf der Bühne stehen könne.