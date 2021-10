Pommes-frites jeder Art für alle. Bald an der Feldbergstrasse.

Schlemmerecke «Astro Fries» bietet bald Pommes aller Art an der Feldbergstrasse Um die Feldbergstrasse gibt es Essen für alle Geschmäcker: Und schon bald gesellt sich ein Laden für Pommes-Liebhaber dazu. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Lothar Linsmayer (links) und Ayrton Rodriguez vor ihrer noch geschlossenen Frittenbude. Roland Schmid

Wer mag sie nicht: Pommes frites. Ob als Beilage zu einem Burger, als Snack für zwischendurch oder als Partyessen, die frittierten Kartoffelstäbchen sind beliebt. Eine Variante der Fritten sind die mit Käse überbackenen «Loaded Fries». Zu diesen gehören zum Beispiel «Chili Cheese Fries». Schon bald gibt es diese bei «Astro Fries», der ersten Frittenbude in Basel.

Pommes für jeden Liebhaber

Ayrton Rodriguez, Co-Geschäftsführer von «Astro Fries», möchte mit der neuen Frittenbude für alle etwas bereithalten. Zum Angebot gehören, wie der Name schon sagt, Pommes. Dazu gibt es diverse Saucen. «Wir werden ungefähr elf verschiedene Saucen anbieten, die grösstenteils auf einer hausgemachten veganen Mayonnaise basieren», so Rodriguez. Zudem sagt er: «Aber wir denken, dass das Hauptaugenmerk von ‹Astro Fries› die Loaded Fries sind. Das sind Pommes mit diversen Toppings.»

Es wird sieben Varianten der überbackenen Fritten im regulären Sortiment haben. Neben den allseits bekannten «Chilli Cheese Fries» wird es beispielsweise auch «Trüffel Parmesan Fries» geben: «mit frischem Trüffel», hebt Rodriguez vor. Neben dem regulären Angebot sind saisonale Variationen geplant sowie täglich wechselnde Spezialitäten. Letztere werden über den Instagram-Kanal kommuniziert. Unter der grossen Auswahl gibt es auch noch drei Salate.

Die Popularität von Pommes gab den Ansporn

Mit der Idee spielen Rodriguez und sein Geschäftspartner seit etwa zwei Jahren, wie er sagt. Das Ganze nahm im vergangenen Jahr Form an. Gegenüber der bz erzählt er: «Bestimmt hat uns die klassische belgische Frittenbude inspiriert, aber auch der Fakt, dass jeder gerne Pommes isst. Wir dachten uns dann, es ist an der Zeit, einen Laden zu eröffnen, der sich dem widmet». «Astro Fries» öffnet am 22. Oktober seine Türen.

Die Kartoffeln werden mit Schale zubereitet. Dies und die Grösse der Fritten entsprechen dem belgischen Vorbild, so Rodriguez. Die Grösse der Pommes-frites misst sich an deren Fläche an beiden Enden. Gewürzt wird nur mit Salz, «damit der Geschmack von der Kartoffel nicht übertönt wird», so der Co-Geschäftsführer.

Eine Portion Pommes für bis zu 22 Franken

Rund um die Feldbergstrasse gibt es schon einige Imbissbuden und Restaurants. Zum Beispiel das «Sultan Saray», das Restaurant Boo, das «Vito» und auch das «Vegitat Cigköft». Nun gesellt sich «Astro Fries» mit seinem Laden an der Feldbergstrasse 72 dazu. Auf Anfrage der bz, wieso sie die Feldbergstrasse als Standort gewählt haben, sagt Rodriguez, sein Geschäftspartner war lange im Kleinbasel zu Hause. «Wir nehmen das Quartier dort als sehr pulsierend wahr.» Für die Entrepreneure sei es von Anfang an klar gewesen, dass es der perfekte Standort für ihr Fritten-Projekt ist.

Preismässig bewegen sich normale Pommes frites bei kleinen Portionen um sieben Franken. Die grosse kostet neun Franken. Im Vergleich: Eine Portion Pommes beim Isbilir an der Feldbergstrasse kostet rund elf Franken. Für die «Loaded Fries» müssen Kundinnen und Kunden tiefer ins Portemonnaie greifen. Im «Astro Fries» können die Fritten beachtliche 13 Franken bis hin zu stolzen 22 Franken kosten. Dafür kriegt man aber etwas, was es in Basel nur einmal gibt. Rodriguez: «Wir haben darauf geachtet, dass jeder auf seine Kosten kommt, ob vegan, vegetarisch oder karnivor.»