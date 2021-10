Schliessung Das Stücki-Hotel ist bald Geschichte Das Mittelklassehaus wird im Dezember seine Pforten schliessen. Entstehen wird ein neuartiges Appartementhaus. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 13.10.2021, 16.59 Uhr

Appartemente statt Hotelzimmer. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ende dieses Jahres wird Basel um ein Hotel ärmer sein. Die «Welcomehotels» in Zürich bestätigten am Mittwoch Informationen dieser Zeitung, wonach das von ihnen betriebene Stücki-Hotel am 31. Dezember seine Tore schliessen wird. Über die Gründe wurde nichts gesagt.

Entstehen soll im Gebäude eine Art Appartementhaus mit 150 Wohneinheiten, wie die Eigentümerin Swiss Prime Site auf Anfrage sagte. Das Haus wird «Ariv» heissen und sich vor allem an jüngere, sich temporär in Basel niederlassende Menschen richten. Gerechnet wird mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von acht bis zehn Monaten. Die Umbauphase soll ein paar wenige Monate dauern, die Eröffnung ist für Frühling 2022 geplant.

Dass sich die wirtschaftliche Situation des auf Business-Reisende ausgerichteten Hotels Stücki gerade in der Coronapandemie nicht allzu rosig präsentierte, war schon in diesem Sommer offensichtlich. Im Juni wurde bekanntgegeben, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnbaugenossenschaft am Hochbergerplatz 1 wegen der Sanierung ihrer Wohnungen auf Kosten ihres Vermieters für ein paar Monate ins Hotel Stücki ziehen würden.