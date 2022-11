Basler Bio-Bäckerei schliesst die Filiale am Andreasplatz

Schliessung Die Holzofenbäckerei Bio-Andreas schliesst eine Basler Filiale Der Standort der Bäckerei am Andreasplatz ist geschlossen. Über die Gründe will das Geschäft nicht sprechen. Rafael Hunziker 14.11.2022, 16.36 Uhr

Die Filiale der Bio-Bäckerei am Andreasplatz ist geschlossen. Nicole Nars-Zimmer

Per Anschlag an der Eingangstür und im Fenster verkündet die Bäckerei Bio-Andreas, dass die Filiale am Andreasplatz geschlossen ist. «Nach fast 40 Jahren schliessen wir hier das Kapitel ab», steht in der angehefteten Mitteilung. Zu den Gründen, die zur Schliessung der Filiale geführt haben, will sich die Bäckerei nicht äussern.

Weiterhin geöffnet sind die beiden Standorte an der Schneidergasse in Basel und an der Hauptstrasse in Arlesheim. Die jetzt noch geöffnete Filiale in Basel ist nur wenige Meter vom Andreasplatz entfernt. Die Kundschaft muss deshalb keinen grossen Umweg auf sich nehmen, um auf seine Kosten zu kommen. Die räumliche Nähe zum Andreasplatz könnte einer der Gründe sein, weshalb nicht beide Filialen weitergeführt werden. Die Produkte der Bio-Bäckerei können auch im Onlineshop bestellt werden.

«Gefeiert haben wir hier, besonders an der Fasnacht»

Der Standort am Andreasplatz war gerade an der Fasnacht eine beliebte Anlaufstelle für Baslerinnen und Basler. «Gefeiert haben wir hier, besonders an der Fasnacht», steht in der aufgehängten Information für die Kundschaft. Der Andreasplatz im Grossbasel verfügt auch nach der Schliessung der Bio-Bäckerei über ein breites Angebot. Das Lokal «Ängel oder Aff» lockt viele Menschen in den Innenhof.