Schlussbericht Spezialkommission Klima fordert mehr Mut in der Basler Politik Die Klimakommission des Grossen Rats in Basel-Stadt stellte ihren Schlussbericht vor. Er umfasst 90 Vorstösse, Forderungen und Empfehlungen.

Helena Krauser Jetzt kommentieren 15.11.2021, 19.37 Uhr

Jo Vergeat (GAB) präsidiert die Kommission. Matthias Willi / bz

Am Montag präsentierte die Spezialkommission Klima des Grossen Rates ihr Resultat aus 20 Monaten intensiver Arbeit. Der Bericht umfasst 13 gefasste Vorstösse, 19 Forderungen und 58 Empfehlungen. «Wenn alle mit dem Finger aufeinander zeigen, erreichen wir das Ziel nicht», sagte Jo Vergeat (GAB), die Präsidentin der Kommission. Es sei zentral, dass die Bevölkerung die Forderungen und Massnahmen unterstütze, deshalb würden sie auf einem breiten Konsens basieren. Die 13-köpfige Kommission war sich allerdings nicht in allen Punkten einig. Vor allem die Vertreter der SVP unterstützten viele Forderungen nicht. Der Bericht der Klimakommission sei linker Irrsinn, schreibt die Partei in einer separaten Medienmitteilung.