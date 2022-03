Opioidmangel in der Schweiz: Suchtkranke in Basel betroffen

Schmerzmittel Bund öffnet Notreserve für Opioide: In Basel müssen Spitäler und Suchtkliniken auf Alternativen ausweichen Weil das Substitutionsmedikament Sevre Long nur noch schwer lieferbar ist, steigen Basler Suchtkliniken auf Kapanol um, das seit vergangenem Jahr in der Schweiz zugelassen ist. Bei Betroffenen führt das zu Unsicherheiten. Zara Zatti Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Müssen Suchtkranke das Medikament wechseln, schwingt auch immer die Angst vor einem Rückfall mit. Symbolbild: Miriam Künzli

Gegen Ende des vergangenen Jahres erreichte die ESTA, die Klinik für Suchtbehandlung der Suchthilfe Region Basel, eine besorgniserregende Nachricht: Das Schmerzmittel Sevre Long, das als Substitutionsmedikament für Heroinabhängige gebraucht wird, wird künftig nicht mehr geliefert. Die Lieferungen setzten dann zwar nicht völlig aus, dennoch waren zu wenige Dosen vorhanden, um alle Patientinnen und Patienten weiterhin mit dem bewährten Mittel behandeln zu können, erzählt Regine Christmann, die Teamleitung Pflege und Betreuung, am Telefon. In der Folge mussten einige Betroffene auf das Alternativmedikament Kapanol umsteigen. Dieses wurde in der Schweiz erst im Oktober des vergangenen Jahres zugelassen und ist momentan die einzige gleichwertige Alternative zu Sevre Long.

Sevre Long ist ein Morphinpräparat und diese sind momentan ein rares Gut. Schon seit etwa einem Jahr kommt es in der Schweiz immer wieder zu Versorgungslücken. Betroffen sind nicht nur Suchtkranke, sondern auch Schmerzpatienten, etwa nach einer Operation. Aufgrund der «gravierenden Mangellage» hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) diese Woche seine Notreserven für Opioide freigegeben, wie es in einer Medienmitteilung schreibt.

«Viele hatten Angst, dass es ihnen nicht gleich gut helfen wird»

Das Ersatzpräparat Kapanol, das Suchtkranken zurzeit häufig verschrieben wird, hat pharmakologisch zwar nahezu die identischen Eigenschaften wie Sevre Long. Trotzdem birgt eine Umstellung einige Schwierigkeiten. «Die Wahl des Medikaments ist für Suchtkranke eine enorme Vertrauenssache. Viele hatten Angst, dass es ihnen nicht gleich gut helfen wird», sagt Christmann. Diese Skepsis könne dazu führen, dass sich die Wirkungswahrnehmung bei den Patienten subjektiv verändert, sagt auch Hannes Strasser, Leitender Arzt und stellvertretender Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK).

Auch wenn es bei keinem der Patienten und Patientinnen in der ESTA der Fall war, schwingt bei einer Umstellung auch immer die Sorge mit, dass die Betroffenen rückfällig werden und wieder zum Heroin greifen. Im Moment kann die Suchtfachklinik ESTA wieder mehr Sevre Long beziehen. Christmann geht davon aus, dass das mit der Öffnung der Notreserven durch den Bund zu tun hat.

Grosser zeitlicher Aufwand für das Unispital Basel

Für die Schmerzbehandlung nach Operationen gibt es laut Enea Martinelli, Chefapotheker der Berner Spitalgruppe FMI, zwar auch andere Produkte, diese hätten aber Nachteile. Etwa, dass es Patientinnen und Patienten davon eher schlecht wird. Ein grösseres Problem sieht er bei einer länger andauernden Schmerztherapie: «Ein Wechsel kann zu Ängsten und Schmerzzuständen führen und die Neueinstellung ist aufwendig.»

Das Universitätsspital Basel (USB) kann die Versorgung der Patienten zwar sicherstellen, allerdings nur mit einem grossen zeitlichen Aufwand: «Zum einen werden die Präparate von Mundipharma teilweise kontingentiert ausgeliefert, zum anderen Teil decken wir die Versorgungslücken durch Präparate anderer Firmen», schreibt das USB auf Anfrage. Nicht betroffen sei das Kantonsspital Baselland: «Bislang haben wir bei den Schmerzmitteln noch nichts gespürt. Dies wahrscheinlich auch deshalb, weil der Bund gewisse Pflichtlager geöffnet hat.»

Brexit als Ursache der Lieferengpässe

Bei der Versorgung mit Opioiden sei die Schweiz stark abhängig vom Unternehmen Mundipharma mit Sitz in Basel, sagt Enea Martinelli. Als einer der Hauptgründe für die herrschende Knappheit sieht er die Folgen des Brexit, denn das Unternehmen produziert in Grossbritannien. «Sie haben aktuell Schwierigkeiten, genügend Fachkräfte zu finden und auch der Transport ist eingeschränkt.»

Mundipharma gehört, wie auch die Firma Purdue aus Conneticut, der amerikanischen Familie Sackler. Das Schmerzmittel Oxycontin von Purdue führte bei vielen Patienten zu einer starken Abhängigkeit. Das Unternehmen wurde für die Opioidkrise in den USA mitverantwortlich gemacht, in der Folge musste sie Schadensersatz in Milliardenhöhe leisten und meldete Insolvenz an. Gegenüber der NZZ betonte Mundipharma vergangene Woche die Unabhängigkeit der beiden Firmen, die Lieferschwierigkeiten stünden in keiner Verbindung mit den Geschehnissen in den USA.

