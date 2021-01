Leserfotos Schnee, Sonne, heimische Tiere: Das sind die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser im Januar Klicken Sie sich durch die Galerie oben durch vertraute Ansichten und neue Perspektiven aus der Region. Wollen Sie Ihr Foto auch einreichen? Klicken Sie auf das Formular unten. 26.01.2021, 15.08 Uhr

Kleinhüningen : Warten auf bessere Zeiten...? (Foto von Martin Graf-Müller) Wittinsburg (Foto von Katrin Zweifel) Was gibts Schöneres als an einem kalten Winterabend in der gemütlichen Stube zu sein? (Muttenz, Foto von Peter Wehrli) Fuchs mit voller Konzentration auf Mäusejagt. ... und jetzt erwischt! Foto von Alfons Borer. Die ersten Schneeglöckli kamen am 21.01.2921 in Oberdorf BL zum Erblühen. Foto von Eugen Schwarz. Wenn über den Tankwagons auf dem Rangierbahnhof Muttenz der Himmel brennt. Foto von Peter Wehrli. 15. Januar 2021: Schloss Pratteln wie im Märchen. Foto von Heinrich Schneider. Goldregenpfeifer: extrem seltener Wintergast aus dem hohen Norden (gesehen am Birsköpfli in Birsfelden), Foto von Andreas Meier. Bezauberndes Baselbiet im Winterkleid, Foto von Peter Wehrli. Freundlicher junger Mann im Garten, Foto von Lino Lugano. Lachmöwe beim Abflug, Foto von Andreas Meier. Hahn im Korb. Foto von Nadine Wolfgang. Rendezvous im Wasser: Graureiher und Nutria (gesehen an der Grün 80, Foto von Andreas Meier) Eiszeit am Bölchen, Foto von Eugen Schwarz.