SChnitzelbangg-kontroverse Der kleine grosse Unterschied: Warum Schnitzelbängg in Filmproduktionen wie dem «Pfyfferli 2021» auftreten dürfen Trotz des Schnitzelbangg-Verbots des Basler Gesundheitsdepartements bei Telebasel dürfen entsprechende Formationen bei Vorfasnachtsaufzeichnungen auftreten. Ein Statement des Theaters Fauteuil sorgt nun für Klarheit. Rahel Koerfgen 04.02.2021, 12.04 Uhr

«Pfyfferli 2020» – Bilder der Premiere. Foto: Mimmo Muscio

Die Frage drängt sich in dieser hitzigen Debatte schnell auf: Warum dürfen Schnitzelbänke nicht im Telebasel-Studio auftreten, auf der Bühne von Vorfasnachtsveranstaltungen wie dem «Pfyfferli 2021», das heuer filmisch vorproduziert wird, schon? Ist das eine schreiende Ungerechtigkeit, oder gibt es dafür eine einfache Erklärung?

Es gibt sie, geliefert wird sie gleich direkt von Caroline und Claude Rasser vom Theater Fauteuil. In einem Statement, das heute Morgen verschickt wurde, halten die beiden fest: Neben den verschiedenen Darstellerinnen und Darstellern, Sängerinnen und Sängern sowie Musikerinnen und Musikern würden auch die Bängg professionelle Beiträge in der Produktion leisten – und entsprechend finanziell entschädigt. Also:

«Die für das ‹Pfyfferli› engagierten Bängg fallen somit im Rahmen dieser Produktion nicht unter das Covid-19-Gesangsverbot im nicht professionellen Bereich.»

Caroline und Claude Rasser schreiben in der Medienmitteilung weiter: «Die Durchführung von Proben und Aufführungen mit Sängerinnen und Sängern im professionellen Bereich ist gemäss Verordnung ausdrücklich erlaubt, wenn entsprechende Schutzkonzepte vorliegen. Diesen Sachverhalt habe man sich vor Drehbeginn des «Pfyfferli» durch ein Rechtsgutachten bestätigen lassen. Sie schliessen mit dem Fazit: «Das Mitwirken von Schnitzelbängg in unserem kabarettistischen Filmprojekt bedarf somit keiner Ausnahmebewilligung.»

Bei den Schnitzelbänken auf Telebasel hätte es sich derweil klar um einen Einsatz im nicht-professionellen Bereich gehandelt und deshalb wäre die Spezialbewilligung nötig gewesen.

Das «Pfyfferli 2021» wird in diesem Jahr bei Telebasel ausgestrahlt, und zwar am Samstag, 6. Februar mit weiteren Wiederholungen in diesem Monat. Ab 20. Februar wird die Produktion auch unter der Videoplattform Youtube verfügbar sein. Es treten die gewohnten Bänke auf, etwa Doggter FMH, Singvogel oder Heiri.