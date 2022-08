Schülerinnen und Schüler sind zurück an den Schulen

Schulstart Schülerinnen und Schüler beleben wieder die Basler Schulen 27'000 Kinder und Jugendliche kehren aus den Ferien zurück. Darunter sind 419 aus der Ukraine. Der Krieg, die Digitalisierung und Corona werden sie durch das Schuljahr begleiten. Rafael Hunziker 15.08.2022, 12.12 Uhr

Conradin Cramer begrüsst die Schülerinnen und Schüler in der De Wette Sekundarschule. Bild: Rafael Hunziker

Ein neues Schuljahr beginnt in Basel-Stadt. Rund 27'000 Schülerinnen und Schüler starten an diesem Montagmorgen in das neue Schuljahr. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der erfolgreichen Einschulung der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine, schreibt das Erziehungsdepartement. Neben der Ukraine würde der Kanton Corona und die Situation von Lehrpersonen auf dem Arbeitsmarkt stets im Auge behalten.

Um halb neun eröffnete Conradin Cramer, Vorsteher des Erziehungsdepartements, in der Aula der De Wette Sekundarschule das neue Schuljahr. Zusammen mit Daniel Morf, Schulleiter des De Wette Schulhaus und Urs Bucher, Leiter der Volksschule Basel-Stadt, werden die Medien über die Herausforderungen und Chancen des neuen Schuljahres informiert.

Möglichkeit zur konkreten Hilfe sei wichtige Lebensschule

Insgesamt 419 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine starten heute in das neue Schuljahr in Basel. Die Kinder und Jugendlichen verteilen sich vom ersten Kindergarten bis zur Sekundarstufe II, schreibt das Erziehungsdepartement.

In einem ersten Schritt würde es in den Einstiegsgruppen um die Deutschkenntnisse gehen. Das Ziel sei, dass die Kinder so schnell wie möglich am Unterricht in den Regelklassen teilnehmen können, sagt Morf. Dies geschehe in Schritten. Fächer wie Sport oder Bildnerisches Gestalten, bei denen die Sprache weniger zentral ist, würden früher von den Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine besucht werden.

Die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen bedeute einen Mehraufwand für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler. Für Erziehungsdirektor Cramer ist es aber wichtig zu betonen, dass es für alle Beteiligten auch eine Chance sei, konkret Hilfe zu leisten. Das sei eine wichtige Lebensschule. Sowohl die Lehrpersonen, als auch die Schülerinnen und Schüler würden vom Austausch mit den Geflüchteten profitieren. Dies habe man in der Vergangenheit bereits mit Menschen aus Syrien, Eritrea und anderen Kriegs- und Krisengebieten feststellen können, sagt Cramer.

Voller Vorfreude erwarten Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Lehrpersonenmangel unter Kontrolle

Die Situation auf dem Stellenmarkt für Lehrpersonen sei im Gegensatz zu anderen Kantonen nicht dramatisch in Basel-Stadt. Alle Stellen hätten wunschgemäss besetzt werden können, teilt das Erziehungsdepartement mit. Basel habe durch die Lebensumstände in der Stadt und die Anstellungsbedingungen im Kanton einen Standortvorteil. Das ziehe Lehrpersonen aus benachbarten Kantonen und dem deutschsprachigen Ausland an, sagt Cramer.

Ganz sorglos in die Zukunft blicke man aber nicht. Die Anstellung von Lehrpersonen habe sich für dieses Schuljahr schwierig gestaltet. Die Situation werde vom Kanton beobachtet. Lehrpersonen seien für die Gesellschaft von zentraler Bedeutung und die Anstellungsbedingungen sollen deshalb auch in Zukunft attraktiv sein, schreibt das Erziehungsdepartement.

Augenmerk auf der Integrativen Schule

Neben der Situation um die Lehrpersonen beobachte man auch die Situation mit dem Coronavirus. Man hoffe, ohne Massnahmen durch das Schuljahr zu kommen. Würde sich an der Lage etwas ändern, wäre man allerdings darauf vorbereitet, sagt Cramer.

In der Volksschule liege das Augenmerk derweil auf der Verbesserung der Integrativen Schule. Eine Arbeitsgruppe prüfe, wie die Ressourcen in der Sonderpädagogik wirksam eingesetzt werden können und, wie man die Abläufe optimieren könne. Die Mittel- und Berufsschulen würden sich weiterhin mit der digitalen Transformation befassen, sagt das Erziehungsdepartement.