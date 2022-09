Basel: Regierungsrat Cramer verwirft Forderungen besorgter Eltern

Schulwechsel Conradin Cramer hält an langem Schulweg für Basler Primarschüler fest – trotz Widerstand der Eltern Weil es im Petersschulhaus zu wenig Platz hat, sollen Kinder ab nächstem Schuljahr auf den Münsterplatz wechseln. Besorgte Eltern schrieben Regierungsrat Cramer einen Brief. Dieser verwirft die Forderungen. Zara Zatti 09.09.2022, 16.20 Uhr

Welcher Schulweg ist für kleine Kinder zumutbar? Eltern und Regierungsrat sind sich nicht einig. Symbolbild: Melanie Burgener

Vor den Sommerferien schrieben 70 Eltern des Quartiers am Ring einen Brief an Regierungsrat und Vorsteher des Erziehungsdepartements Conradin Cramer. Die Eltern sorgen sich, weil gewisse Primarschülerinnen und -schüler des Petersschulhauses am Petersplatz nächstes Jahr ans Münsterschulhaus am Münsterplatz wechseln sollen. Das Problem: Der neue Schulweg ist lang und führt je nachdem über grössere Kreuzungen. Eine betroffene Mutter spricht von 40 Minuten Fussweg für Kinder.

In einem Brief, welcher der bz vorliegt, nahm Cramer vergangene Woche Stellung. Die Eltern hatten etwa gefordert, die Primarklassen nach Klassenstufe auf die beiden Schulhäuser aufzuteilen. So, dass nur Kinder ab der 4. Primarstufe den langen Schulweg auf sich nehmen müssten.

Schulweg sei zumutbar

In Cramers Antwort an die Eltern heisst es, dieser Vorschlag sei verworfen worden, unter anderem, «weil es das pädagogische Konzept des Standorts vorsehe, dass sich die jüngeren und älteren Kinder begegnen und voneinander lernen».

Bezüglich des langen Schulwegs sei man zum Schluss gekommen, dass dieser nach Einübung zumutbar sei.