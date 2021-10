Schutzkonzept Das sind die wichtigsten Eckpunkte zum Einlass in die Herbstmesse Am Samstag findet sie endlich wieder statt, die Basler Herbstmesse. Wegen der Pandemie wird sie mit einem Schutzkonzept durchgeführt. Die wichtigsten Informationen zum Ablauf. Lea Meister 20.10.2021, 15.17 Uhr

Der Aufbau der Herbstmesse 2021 auf dem Kasernenareal. Kenneth Nars

Am Samstag um 12 Uhr mittags ist es so weit: Messeglöckner Franz Baur läutet die Jubiläumsherbstmesse 2021 in der Martinskirche ein. Um diese möglichst reibungslos durchführen zu können, greift die Stadt auf ein Schutzkonzept zurück.