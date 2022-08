Mehr Sicherheit für Velofahrende in Basel: 37 Parkplätze weniger

Schutzmassnahmen 37 Parkplätze weniger: Die letzten vier Basler Strassen werden sicherer für Velofahrende Parkplätze nahe an Tramgeleisen werden für Velofahrende oft gefährlich. Nun passt Basel-Stadt die Verhältnisse auch in den letzten vier Strassen an – und hebt 37 Parkplätze auf. Mona Martin 25.08.2022, 10.34 Uhr

Schon ohne Tramgleise wird es oft eng für Velofahrende auf Basels Strassen. (Symbolbild) Nicole Nars-Zimmer

Das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt teilt mit, dass nun auch die letzten Strassenabschnitte zugunsten der Sicherheit für Zweiradfahrende angepasst werden. «Die geltenden Sicherheitsnormen geben vor, dass der Abstand zwischen Tramgleis und parkierten Autos mindestens 1,65 Meter betragen muss», schreibt das Amt am Donnerstag. Auch gemäss den Zielen des Regierungsrates, soll der Veloverkehr sicherer werden. In diesem Sinn werden nun als letzter Schritt dieser Massnahme in folgenden vier Streckenabschnitten insgesamt 37 Parkplätze aufgehoben:

in der Gärtnerstrasse (Abschnitt Inselstrasse bis Ackerstrasse)

in der Klybeckstrasse (Abschnitt Feldbergstrasse bis Bläsiring)

in der St. Johanns-Vorstadt (Abschnitt Hausnummern 80 bis 92)

in der Thiersteinerallee (Abschnitt Güterstrasse bis Dornacherstrasse)

Dies soll bis Ende Jahr geschehen. Damit seien dann fast alle Parkplätze, die zu nahe an Tramschienen seien, aufgehoben. «Über alle Etappen hinweg entfielen knapp 440 der insgesamt über 26’500 Strassenparkplätze in Basel.» Die restlichen würden umplatziert, so etwa in der Burgfelder- und Missionsstrasse.