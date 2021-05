Schutzmassnahmen Patientenbesuche im Spital nur mit Einschränkung ‒ warum dabei keine keine Schnelltests zum Einsatz kommen Wegen Corona müssen im Spital liegende Patientinnen und Patienten nach wie vor auf längere und regelmässige Besuche verzichten. Ob es eine Änderung gibt, könnte sich allerdings bald entscheiden. Larissa Gassmann 10.05.2021, 05.00 Uhr

Weil Besuche nicht oder nur eingeschränkt möglich sind, setzen viele auf die Möglichkeit zum Kontakt per Telefon. (Symbolbild)

Wie in der ganzen Schweiz gelten bei den Patientenbesuchen derzeit auch im Raum Basel gewisse Einschränkungen. Gemäss Vorschriften dürfen die Besuche im Universitätsspital Basel etwa jeweils nicht länger als 60 Minuten dauern. Dabei gelten die üblichen Sicherheitsmassnahmen.

«Es wird situativ entschieden, ob und wie lange die Patientinnen und Patienten Besuch empfangen dürfen. Dies ist abhängig von vielen Faktoren», so Mediensprecherin Caroline Johnson. Dazu gehören die psychische Verfassung, die Aufenthaltsdauer, Belegung und Schweregrad der Erkrankung. Bei Kurzhospitalisationen werde normalerweise kein Besuch gestattet.

«Uns ist bewusst, dass die Situation für alle Beteiligten schwierig ist. Aber der Schutz unserer oftmals sehr vulnerablen Patientinnen und Patienten hat oberste Priorität», teilt denn auch die Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP) mit. «Wir versuchen, allen so gut es geht entgegenzukommen. Besuche werden je nach Situation individuell geregelt.» Stattfinden würden diese laut Sprecherin Katja Klein in speziellen Situationen auf der Station oder begleitet in extra eingerichteten Zimmern. Auch zusätzlicher Kontakt zu den Angehörigen wird ermöglicht. So wurde bereits vor der Pandemie eine Videotelefonie-Möglichkeit zur Verfügung gestellt.

Schnelltests: «Besucher würden sich in falscher Sicherheit wähnen»

Längere Besuche von mehreren Personen werden im Universitätsspital etwa bei terminalen Patienten erlaubt. Die Regelungen würde man grundsätzlich niederschwellig und mit viel Einfühlsamkeit handhaben. «Die meisten unserer internistischen Patienten sind schwer krank und müssen länger im Spital bleiben. Für sie sind Besuche sehr wichtig und diese werden bewilligt», so Johnson.

Schnelltests kommen dabei allerdings weder im Universitätsspital noch in der UAFP zum Einsatz. Dies aus verschiedenen Gründen, wie Klein mitteilt: «Unter anderem etwa, weil die Besucher sich in relativer Sicherheit wähnen würden. Das wichtigste ist das konsequente Einhalten der Schutzmassnahmen.»

Es gibt einen Hoffnungsschimmer

Wann es bei den Patientenbesuchen zu einer Änderung kommt, ist in beiden Fällen unklar. «Ab wann wieder längere und regelmässigere Besuche möglich sind, hängt von der Gesamtentwicklung der Pandemie ab», so Johnson. Die UAFP bestätigt, dass man das Ganze im Einklang mit den Behörden, der epidemiologischen Lage und der Lage in anderen Spitälern plant. Einen ersten Hoffnungsschimmer gibt es aber: «Wenn es die Situation erlaubt, werden wir voraussichtlich nach Auffahrt weniger strikte Besuchsregelungen einführen.»

Nach wie vor erlaubt sind derweil Besuche in Alterspflegeheimen. Die Institutionen verfügen dabei über verschiedene und vom Gesundheitsdepartement genehmigte Schutzkonzepte. Diese können sich laut Yannik Laely, Geschäftsführer des Pflegeverbands Curaviva Basel-Stadt, je nach Erfahrungswert oder baulicher Situation unterscheiden. «Uns als Verband ist es wichtig, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird, soweit es die kantonalen Massnahmen erlauben», sagt Laely.