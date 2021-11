Schwangerschaftsabbrüche Basler Politikerin findet: «Wir brauchen mutige Frauen, die von ihrer Erfahrung erzählen» SP-Parteisekretärin Julia Baumgartner hat selbst eine Abtreibung hinter sich. Damit ist sie nicht allein und hat sich, um gegen die Tabuisierung des Themas vorzugehen, dafür entschieden, ihre Erfahrung öffentlich zu teilen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Julia Baumgartner ist eine von vielen Frauen, die sich bereits mit der Frage: «Schwangerschaft fortführen oder abbrechen?» auseinandersetzen musste. František Matouš

Sie ist 26-jährig und mitten in der Prüfungsphase für ihren Bachelor, als der Schwangerschaftstest letztes Jahr bei ihr positiv ausfällt, erzählt Julia Baumgartner, Parteisekretärin bei der Basler SP. «Für mich war schnell klar, dass ich die Schwangerschaft nicht fortsetzen will.» Zum «Safe Abortion Day» hat Baumgartner ihre Erfahrung mit dem Schwangerschaftsabbruch auf verschiedenen sozialen Medien geteilt.

Das Thema sei noch immer von Tabus und Stigmatisierungen belastet, damit wolle sie aufräumen und habe deswegen ihre Erfahrung geteilt. Es habe sie sehr gestört, dass das Thema im öffentlichen Diskurs keinen grossen Platz einnimmt. Das Reden darüber sei dabei genau eine Möglichkeit, Tabus abzubauen. «Wir brauchen mutige Frauen, die von ihrer Erfahrung erzählen», führt Baumgartner aus.

Sie sagt: «Ich war in diesem Moment alleine damit und doch zeigen die Zahlen, dass es viele Betroffene gibt.» Die Einsamkeit hätte für sie, wie die heute 27-Jährige denkt, sicherlich auch durch Erfahrungsberichte von Bekannten gelindert werden können. Sie selbst habe zwar das Glück gehabt, ein mehrheitlich feministisches und sensibilisiertes Umfeld zu haben: «Aber gerade die Rückmeldungen, ich sei besonders mutig, meine Erfahrung zu teilen, zeigen ja schon, dass es ein grosser Schritt ist und die Tabus noch immer existieren.»

11'143 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2020

Die Rate der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz gehört zwar zu den niedrigeren im europäischen Vergleich, dennoch haben 2020 laut Bundesamt für Statistik 11'143 Frauen eine Abtreibung vornehmen lassen. Das war rund jede 145. Frau. Im Kanton Basel-Stadt war es 2020 etwa jede 80. Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen liess und damit fast doppelt soviel als schweizweit.

Nicht bei allen Schwangeren löst das positive Ergebnis Freunde aus. Symbolbild: Atipati Netiniyom / Eyeem / EyeEm

Der Stadtkanton steht mit den Kantonen Genf und der Waadt an der Spitze der Tabelle. Im Baselbiet war es derweil jede 204. Frau, Tendenz abnehmend. «Die Anzahl Schwangerschaftsabbrüche, die durchgeführt werden, hängen von lokalen Gegebenheiten ab», erklärt Sibil Tschudin, Leiterin der gynäkologischen Sozialmedizin und Psychosomatik am Universitätsspital Basel. «Stadtkantone wie Basel-Stadt oder Genf haben verhältnismässig hohe Zahlen.»

Auch für die Rückläufigkeit der Zahlen im Baselbiet hat sie eine Erklärung: «Das geht wohl auf die Schliessung einer Praxis zurück, die Abbrüche durchgeführt hatte». Die Alternative sei nun häufig das Basler Unispital. Ausserdem sei es in der Stadt anonymer, was für Frauen in der Situation häufig wichtig sei, so Tschudin.

Die meisten Abtreibungen werden im Unispital durchgeführt



Im Kanton Basel-Stadt führt vor allem das Universitätsspital Abbrüche durch, wie Tschudin weiter sagt: «Das öffentliche Spital muss das Angebot haben und bei uns im Unispital werden auch die meisten Abtreibungen durchgeführt.» Es erkläre sich von selbst, dass in Spitälern, welchen christliche Werte zugrundeliegen, keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, so Tschudin. Darunter etwa das Bethesda-Spital, das sich 2016 dagegen entschied, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten.

«Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine Entscheidung, mit der sich Frauen schwertun und die häufig aufgrund bestimmter Umstände gemacht wird», sagt Tschudin. «Der Fokus sollte aber auf der Prävention liegen, ein Abbruch ist immer eine ungute Situation.»

Spezielle Tabletten sind eine Möglichkeit, um eine ungewünschte Schwangerschaft zu beenden. Symbolbild: Thomas Sam

Ein Schwangerschaftsabbruch unterscheide sich zudem von anderen Eingriffen, führt Tschudin aus. Denn: «Unsere Tätigkeit ist im Allgemeinen darauf ausgerichtet, Leben zu erhalten und zu heilen und das kann hier für manche im Konflikt stehen. Unser Ziel sollte auf jeden Fall sein, betroffene Frauen im Rahmen der Fristenregelung ihren Bedürfnissen gemäss zu behandeln». (siehe Infobox)

Wie läuft ein Schwangerschaftsabbruch ab Seit 2002 gilt in der Schweiz die sogenannte Fristenlösung: Ein ungeborenes Kind kann damit bis zur zwölften Schwangerschaftswoche (im ersten Trimester) straflos abgetrieben werden. Laut den basel-städtischen Medizinischen Diensten gibt es zwei Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch: In den ersten neun Wochen kann eine Schwangerschaft medikamentös abgebrochen werden. Dabei wird der Embryo wie bei einer Menstruation ausgestossen. Laut Bundesamt für Statistik wird der Grossteil der Schwangerschaftsabbrüche auf diese Weise durchgeführt. 2020 waren es 79 Prozent der Abtreibungen. Bei einer weiter fortgeschritteneren Schwangerschaft wird der Embryo chirurgisch entfernt. Dieser Eingriff wird im Spital durchgeführt: «So muss die Frucht entweder mittels Vakuum oder durch Ausschabung der Gebärmutter abgetrieben werden», heisst es auf der Website der Medizinischen Dienste weiter. (elk)

«An solchen Themen muss man dranbleiben»



Auch in der Schweiz gebe es weiterhin Gruppierungen, welche sich explizit gegen Abtreibungen aussprechen. «Aber letztendlich hat das Schweizer Volk grossmehrheitlich deklariert, dass man Abbrüche durchführen darf — in einem geregelten Rahmen und das ist mit der Fristenlösung gewährleistet», sagt Tschudin. Gerade wenn sich wieder solche Strömungen bemerkbar machen, sei es wichtig, sich für das Bestehen der «guten und sinnvollen Rahmenbedingungen» einzusetzen: «An solchen Themen muss man dranbleiben und sich immer wieder äussern», so die Ärztin weiter.

Es sei wichtig, findet auch Julia Baumgartner, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass die Abtreibungsrechte in der Schweiz hart erkämpft wurden und, dass diese theoretisch wieder abgeschafft werden können. Sie sagt: «Deshalb ist es wichtig, dass wir zeigen, dass ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche dazugehören und es viele verschiedene Lebensrealitäten und Umstände gibt. Und vor allem: Dass es jeder Frau zusteht, selber zu entscheiden.»

«Ich dachte immer, ich würde ein ungeplantes Kind behalten»

Julia Baumgartner habe sehr viel Zuspruch für ihren Post in den sozialen Medien erhalten. «Es haben sich einige Frauen gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht und sich sehr bestärkt gefühlt haben, dadurch, dass ich von meinem Schwangerschaftsabbruch erzählt habe.»

Sie selbst sei sich eigentlich immer sicher gewesen: «Ich dachte, ich würde ein ungeplantes Kind behalten. Auch wenn es nicht in meine Lebensplanung gepasst hätte. Aber als dann der Test positiv ausfiel und ich die Entscheidung wirklich treffen musste, war es etwas ganz anderes.»