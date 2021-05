Schweizerische Rheinhäfen Streit mit dem Naturschutz: «Wir bieten grosse Ersatzflächen», sagt der Hafenchef Der geplante Containerterminal in Basel sei zu wichtig, um auf ihn zu verzichten, sagt der neue Rheinhäfen-Direktor Florian Röthlingshöfer. Streitpunkt ist noch immer das geschützte Gebiet auf dem ehemaligen DB-Rangierbahnhof. Doch Röthlingshöfer gibt sich zuversichtlich: Das Konzept für Ersatzflächen werde überzeugen. Hans-Martin Jermann und Benjamin Wieland 22.05.2021, 05.00 Uhr

Sieht das Terminalprojekt noch immer optimistisch: Der neue Hafendirektor Florian Röthlingshöfer beim ersten Interview mit dieser Zeitung (im Hintergrund das Hafenbecken 1). Kenneth Nars

Herr Röthlingshöfer, glauben Sie noch an das Projekt Gateway Basel Nord?

Florian Röthlingshöfer: Auf jeden Fall. Das ist ein zentrales Projekt, und zwar nicht nur für die Rheinhäfen. Der Gateway Basel Nord, der neue Containerterminal für die Bahn am neuen Hafenbecken 3, soll eine Umschlagsplattform für die ganze Schweiz werden.

In der Planung des Terminals ist aber Sand im Getriebe. Der Naturschutz macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Die Ausgangslage hat sich nicht verändert: Bereits im Abstimmungskampf in Basel-Stadt über das Hafenbecken 3 im November war es eine zentrale Frage, ob das Areal des DB-Rangierbahnhofs bebaut oder geschützt werden soll. Das Stimmvolk hat die Realisierung des Hafenbeckens 3 klar befürwortet. Die Grundsatzdiskussion ist geführt. Der Terminal befindet sich im technischen Bewilligungsverfahren. Wir sind daran, die Ersatzmassnahmen für die wegfallenden Flächen auf dem ehemaligen Rangierbahnhof zu konkretisieren.

Wie weit sind Sie mit den Ersatz­flächen für den Naturschutz?

Einen grossen Lebensraum haben wir in den Langen Erlen im Bereich des Spittelmatthofs. Dieser ist über die ehemalige Bahnlinie mit den Flächen des Rangierbahnhofs vernetzt. Auch im Rangierbahnhof Muttenz und in der Prattler Hard können Flächen angeboten und gepflegt werden. In der Summe gewinnen wir so eine grössere Gesamtfläche für den Naturschutz, als durch den Bau des Terminals verloren geht. Das heutige Trockenwiesen- und Trockenweidenobjekt ist 20 Hektaren gross, davon werden 11,5 vom Gesamtprojekt beeinträchtigt. Als Ersatz- und Ausgleichsflächen stehen indes mehr als 40 Hektaren zur Verfügung.

Das Terminal-Projekt liegt nicht allein in Ihren Händen. Werden Sie mit diesem Konzept durchkommen?

Ich bin optimistisch. Es existiert zwar die Forderung aus Naturschutzkreisen: Auf dem Areal darf nicht gebaut werden. Wir sagen aber: Das Gateway-Projekt ist von grosser nationaler Bedeutung und kann nirgends sonst in dieser Form realisiert werden. Und wir können grosse Lebensräume als Ersatzflächen aufzeigen. Ich bin überzeugt, dass diese Argumente entsprechend gewichtet werden. Als Nächstes wird das ausgearbeitete Ersatzkonzept ins laufende Bundesverfahren zum Gateway Basel Nord eingereicht. Danach wird das Bundesamt für Verkehr und das Bundesamt für Umwelt die Ersatzmassnahmen prüfen und einen Entscheid fällen.

Wenn Sie das Naturschutzgebiet im Bereich des DB-Rangierbahnhofs nicht für die Hafenbahn nutzen können, fällt ein grosser Vorteil des Gateway-Vorhabens weg.

Das ist ein Missverständnis. Der Hafenbahnhof hat mit Gateway Basel Nord nichts zu tun. Ja, der geplante Containerterminal ist durch das Naturschutzgebiet tangiert. Er wird aber über Gleise unter der Krananlage verfügen, die an die Nord-Süd-Bahnachse angebunden sind. Die Hafenbahn wiederum dient dazu, die Güter, die per Schiff zum Ost-, Nord- und Südquai gelangen, auf die Bahn umzuladen. Die zwei Projekte haben keinen Zusammenhang.

Weshalb braucht der Hafenbahnhof einen neuen Standort?

Weil er für die Stadtentwicklung sehr ungünstig liegt. Heute befindet sich der Hafenbahnhof auf der Klybeckinsel, der Kanton will aber dort ein neues Quartier entwickeln. Die ursprüngliche Idee war, den Bahnhof unter die Autobahn A2 zu verlegen, entlang des neuen Hafenbeckens 3. Jetzt favorisieren wir eine Lösung entlang der Südquaistrasse, die parallel zum Hafenbecken 2 verläuft.

Dann stünde der neue Hafenbahnhof im 90-Grad-Winkel zu den Terminalanlagen des Gateway Basel Nord und zum Hafenbecken 3.

Das ist wie gesagt kein Problem, weil der Containerterminal eigene Gleisanbindungen und nichts mit dem Hafenbahnhof zu tun hat. Der neue Standort für den Hafenbahnhof hätte einen grossen Vorteil. Die Gleise stünden nicht mehr im Staatsvertragsgebiet Schweiz-Deutschland, zu dem die Anlagen des Badischen Bahnhofs gehören. Wir wären also bei der Planung autonomer. Ein Hafenbahnhof parallel zum Hafenbecken 2 ist also eine Win-win-Situation für Hafen- und Stadtentwicklung.

Es gibt aber einen Nachteil. Für die Anbindung des Hafenbahnhofs entlang des Hafenbeckens 2 steht die ARA der Prorheno AG im Weg.

Ja. An einer Ecke des Prorheno-Geländes war ein neues Gebäude vorgesehen, doch die Bahn benötigt gewisse Radien. Jetzt hat die Regierung eine Ausgabenbewilligung an den Grossen Rat überwiesen, damit beide Vorhaben, ARA-Sanierung und Hafenbahn, aneinander vorbeikommen. Das ist ein sehr guter Entscheid der Regierung.

Die Rheinhäfen gerieten wegen des Uferwegs in Birsfelden und Muttenz in die Kritik. Sie haben den Weg für Spaziergänger und Velofahrer gesperrt. Kanton, Gemeinden und Nutzer wollen jedoch offene Hafenareale. Aktuell ist der Weg am Samstagabend und sonntags, wenn kein Umschlag stattfindet, offen.

Der Entscheid zur Sperrung ist uns nicht leichtgefallen. Wir verstehen sehr gut, dass der Weg beliebt ist. Allerdings haften wir und die Umschlagsbetriebe jedoch, falls dort etwas passiert. Auf dem Bermenweg lauern viele Gefahren. Bei einem heftigen Sturm im Sommer 2019 kollabierte ein Hafenkran, teilweise über der Berme. Güterwagen entgleisten und rutschten den Hang hinunter. Zum Glück kamen damals keine Menschen zu Schaden. Aber auch im Alltag gibt es Risiken: Güter werden über den Köpfen von Spaziergängern umgeschlagen. Wir allein können das Dilemma zwischen Sicherheit und berechtigten Nutzungswünschen nicht lösen. Darum sind wir froh, in einer Arbeitsgruppe mit Kantons- und Gemeindevertretern nach Lösungen suchen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass das zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelingt.

Ist die temporäre Lösung auch als definitive denkbar?

Die grosse Frage lautet: Wenn wir den Weg offiziell für Velos und Fussgänger freigeben, müsste dann auch in bauliche Anpassungen investiert werden?

Muss zum Beispiel der Weg an manchen Stellen verbreitert werden?

Das ist offen. Sicher müssten Schutzeinrichtungen gebaut werden. Wir sind bereit, uns an einer Lösung zu beteiligen, die Schifffahrt und Hafenfirmen nicht einschränkt und zugleich die Bedürfnisse der Bevölkerung mitbefriedigt.

Sie haben wegen des Rheinuferwegs sicher den Vorwurf gehört: «Kaum ist der neue Hafendirektor da, will er eigene Akzente setzen und tritt prompt ins Fettnäpfchen».

Ja, ähnlich lautende Aussagen sind mir bekannt. Die Schliessung des Wegs war aber bereits vor meiner Ernennung zum Hafendirektor ein Thema, und der Entscheid wurde im vergangenen Jahr getroffen. Ich bin nicht der Typ, der meint, als neuer Direktor alles auf den Kopf stellen zu müssen.

Stichwort Akzente setzen: Wie sehen die Häfen 2040 aus?

Der Hafen muss auch in Zukunft die Logistikplattform der Schweiz für verschiedene Gütergruppen bleiben. Ein wichtiges Element ist der erwähnte Containerumschlag im Hafenbecken 2 und über das neue Gateway Basel Nord im Hafenbecken 3. Ein weiteres wichtiges Element ist der Energieimport. Heute sind das die Mineralöl-Importe, die über den Hafen Birsfelden und den Auhafen Muttenz. Nun muss man kein grosser Prophet sein, um vorauszusagen, dass fossile Treibstoffe bis 2050 sehr stark abnehmen werden. Wir haben auch deshalb das klare Ziel, ebenfalls Teil der Wasserstoff-Entwicklung und Anwendung in der Region zu sein.

Gibt es weitere Nutzungen, die Sie strategisch vorantreiben wollen?

Wir haben zum Ziel, eine zentrale Funktion für die Kreislaufwirtschaft in der Region zu übernehmen. Der Hafen bietet beste Voraussetzungen für das Sammeln, Aufbereiten und die ökologische Weiterverteilung der hochwertigen Recyclingstoffe. Haben wir in der Schweiz überschüssiges Recycling­material, nehmen andere Länder das gerne ab. Dafür ist die Binnenschifffahrt prädestiniert. Und auch der Spezialbereich «Extra heavy, extra large» muss in Zukunft zwingend über den Hafen laufen. Jüngst hat der Hafen ja wieder eindrucksvoll gezeigt, was er kann: Die alten Waldenburgerli-Züge wurden per Schiff abtransportiert.

Florian Röthlingshöfer ist seit 2011 für die Rheinhäfen tätig. Seit Anfang Jahr nun ist er deren Direktor. Kenneth Nars