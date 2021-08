Basler Untersuchungsgefängnis Schwere Vorwürfe an die Gefängnisleitung nach Suizid im Waaghof Nächste Woche stehen vier Gefängnisaufseher vor Gericht, weil sie nach einem Suizidversuch keine Erste Hilfe geleistet haben. Die Angeklagten seien Bauernopfer, kontert nun ein Verteidiger. Jonas Hoskyn 21.08.2021, 05.00 Uhr

Im Waaghof kam es innerhalb von vier Jahren zu über 40 Suizidversuchen und Suiziden.

Martin Toengi

Fahrlässige Tötung durch Unterlassen: Diesen Vorwurf macht die Basler Staatsanwaltschaft drei Männern und einer Frau, die im Untersuchungsgefängnis Waaghof als Aufseher arbeiten. Die vier hätten falsch reagiert, nachdem eine Insassin sich in ihrer Zelle erhängt hatte. Ab kommenden Dienstag stehen die vier Aufseher deshalb vor dem Strafgericht.

Die abgewiesene Asylsuchende aus Sri Lanka wurde im Sommer 2018 aus dem Regionalgefängnis Bern in den Waaghof verlegt. Die Frau befand sich offenbar psychisch in einer labilen Verfassung. Nachdem sie in der Nacht wiederholt herumgeschrien hatte, wurde sie in die Zelle für «Personen mit besonderem Überwachungsbedarf», verlegt. Doch auch dort beruhigte sich die Frau nicht. Unter anderem griff sie sich mehrfach an den Hals, als würde sie sich selber würgen.

Kurz nach 12.30 Uhr befestigte sie ihr Traineroberteil am Zellenfenster und liess sich in die Schlinge fallen. Obwohl ihre Spezialzelle mit einer Kamera ausgerüstet ist, dauerte es gemäss der Anklage rund sechseinhalb Minuten, bis ein Securitas-Mitarbeiter die leblose Frau auf dem Monitor entdeckte, die halb am Boden lag.

Was danach geschah, ist Gegenstand der Gerichtsverhandlung

Klar ist: Die drei nun angeklagten Männer eilten in die Zelle und durchschnitten das Oberteil. Dabei soll die Frau geseufzt und noch geamtet haben. Anschliessend aber leistete keiner der Wärter Erste Hilfe. Auch nicht die mittlerweile dazu gezogene Wärterin, die vierte Angeklagte. Stattdessen liessen sie die regungslose Frau zusammengesackt mit dem Gesicht nach unten in der Zelle liegen.

Erst eine Viertelstunde nachdem die Wärter die Zelle betreten hatten, begann einer mit ersten Reanimationsmassnahmen. Zehn Minuten später traf die Rettungssanität ein. Die Frau verstarb zwei Tage später an den Folgen der durch lange andauernden Sauerstoffmangel erlittenen Hirnschädigung. Gemäss der Staatsanwaltschaft wäre der Tod vermeidbar gewesen, wenn die Aufseher richtig reagiert hätten.

Strafanzeige gegen den Leiter des Untersuchungsgefängnisses

Die vier Angeklagten seien Bauernopfer, kontert Anwalt Andreas Noll, der einen der Aufseher verteidigt. Neben der juristischen Frage, ob bei einem Suizid überhaupt fahrlässige Tötung angeklagt werden könnte, was die Verteidiger unter Berufung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung bestreiten, wird sich das Gericht mit seinen Anträgen auseinandersetzen müssen. Noll sieht vielmehr ein systemisches Versagen und fordert weitergehende Abklärungen. Im Laufe des Verfahrens hat er deshalb auch Strafanzeige gegen den Leiter des Untersuchungsgefängnisses Waaghof eingereicht.

Die Aufseher hätten davon ausgehen müssen, dass ihnen eine renitente Insassin einen Notfall vorspielt – zumal sie nicht über die schwierige Vorgeschichte der Asylbewerberin informiert worden waren, sagt Noll. «Sonst hätten sie natürlich anders reagiert und sofort Hilfe geholt.» Ein Hauptbeweisstück, das der Verteidiger ins Feld führt, ist das Sicherheitskonzept des Waaghofs. Daraus zitiert er in einer Eingabe: «Ein Notfall kann ebenso vorgetäuscht werden, um weitere Schritte seitens des Insassen zu unternehmen. (...) Dieses weitverbreitete (vielfach herkunftsorientierte) Verhaltensmuster mit erpresserischem Charakter wird oft als Mittel zum Zweck angewandt. Eine wirkliche Bedrohung gegen Leib und Leben ist äusserst selten.» Und weiter: «Der Suizidversuch wird betreffend Eintrittswahrscheinlichkeit als gering eingestuft. Der Suizid wird betreffend Eintrittswahrscheinlichkeit als sehr gering eingestuft.»

Diese Einschätzung wirft Fragen auf

Denn, dass die Selbstmordrate von Gefängnisinsassen ein Vielfaches höher ist als bei der Normalbevölkerung ist unbestritten. 2017 lag der Schnitt bei 1,2 Personen pro 10’000 Einwohner. Im Gefängnis war die Quote zehn Mal so hoch. Andere Studien kamen auf noch höhere Zahlen. Auf Nachfrage zu Vorfällen im Waaghof, erhielt Noll die Information, dass es zwischen 2015 und 2019 zu insgesamt drei Suiziden und 40 Suizidversuchen gekommen ist. Trotzdem wurden offenbar keine Massnahmen eingeleitet. «Obwohl man weiss, dass die Suizidrate hoch ist, gibt es kein Konzept und die Mitarbeitenden werden nicht geschult», sagt Noll. «Man nimmt diese Todesfälle einfach hin als Kollateralschäden des Haftvollzugs. Dabei liesse sich viel vermeiden.» Mittlerweile sei das Sicherheitskonzept grundlegend überarbeitet worden, was die damaligen strukturellen Defiziten unterstreiche.

Dazu kritisiert der Verteidiger diverse organisatorische Missstände. So sei der Mitarbeiter in der Kommandozentrale, der nicht angeklagt ist, alleine für die Überwachung von 178 Kameras verteilt auf 16 Bildschirme verantwortlich gewesen. Weiter sei der medizinische Dienst im Untersuchungsgefängnis nur zu Bürozeiten verfügbar. Da sich der aktuelle Fall über die Mittagszeit ereignete, war also niemand vor Ort. Die Aufseher hätten aber nie eine entsprechende Ausbildung zum Thema Suizid erhalten. Nicht zuletzt kritisiert Noll, dass noch nicht einmal der muschelförmige Fenstergriff, an dem sich die Frau erhängt hatte, ausgetauscht wurde, obwohl sich im Jahr zuvor schon jemand auf der Sicherheitsstation am Fenster zu erdrosseln versucht hatte.

«Abläufe sind klar geregelt»

«Wir bedauern den Tod der Insassin zutiefst: Für eine Justizvollzugsbehörde gibt es nichts schlimmeres, als den Tod einer in ihre Obhut anvertrauten Person», sagt Toprak Yerguz vom Justiz- und Sicherheitsdepartement. «Die Suizidprävention ist im Justizvollzug ein immerwährendes Thema.» Das Thema Suizidprävention und Verhalten bei Suizidversuchen sei Teil der Ausbildung zum Fachmann Justizvollzug.

Das zitierte Sicherheitskonzept sei keine Handlungsanweisung, sondern eine Arbeitshilfe für das Kader und die Mitarbeitenden in der Kommandozentrale, so Yerguz. «Für die Mitarbeitenden mit direktem Kontakt zu den Insassen gibt es verschiedene Merkblätter für die korrekte Vorgehensweise wie beispielsweise in medizinischen Notfällen.» Der Ablauf der Arbeitshilfe sei mit einer internen Checkliste klar geregelt. «Es werden wiederkehrende Erste-Hilfe-Kurse für die Mitarbeitenden durchgeführt», sagt Yerguz.

Vergleichbare Situationen wie im vorliegenden Fall hätten in der Vergangenheit nicht zu Todesfällen geführt, so Yerguz. «Nichtsdestotrotz wurden punktuell verschiedene gezielte Massnahmen ergriffen, damit sich dies nicht wiederholen kann.» Da diese Frage wahrscheinlich Gegenstand der Gerichtsverhandlung sein wird, könne hier nicht weiter vorgegriffen werden.