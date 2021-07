Schwere Vorwürfe der GPK In der Basler Abteilung für Gleichstellung gibt es zu wenig Männer – doch warum? Die Geschäftsprüfungskomission des Grossen Rats kritisiert die Abteilung für Gleichstellung für ihren geringen Männeranteil. Zu unrecht findet der Männerexperte Markus Theunert. Helena Krauser 15.07.2021, 05.00 Uhr

Die Abteilung Gleichstellung für Frauen und Männer (GFM) sucht aktuell einen Projektleiter. Im Jobinserat steht «Bewerbungen von Männern sind besonders willkommen.» Auf den ersten Blick irritiert dieser Satz. Meistens sind es Frauen oder marginalisierte Gruppen, die in Jobinseraten explizit angesprochen werden. Doch in der Abteilung GFM sind acht von neun Mitarbeitenden Frauen. Der einzige Mann in der Abteilung arbeitet als Praktikant.

Das unausgewogene Geschlechterverhältnis kritisierte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats in ihrem Bericht: «Bereits in ihrem letztjährigen Jahresbericht hatte die GPK kritisiert, dass ausgerechnet die Abteilung GFM die Gleichstellung nicht lebt. Bis heute hat sich daran nichts geändert.» Das Festlegen von Qualifikation, Fähigkeiten und Anforderungen müsse gründlich überarbeitet werden, und das Visier müsse sich öffnen.

Angesprochen auf das Ungleichgewicht erkläre die Abteilung GFM man würde sich bemühen, Männer zu Bewerbungsgesprächen einzuladen.

Auseinandersetzung über Strategie gefordert

Markus Theunert, Gesamtleiter des Männervereins Männer.ch kann der Kritik der GPK nicht ganz zustimmen. «Die Argumentation wendet einen einseitig quantitativen Gleichstellungsbegriff an. Ein personelles Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen innerhalb der Abteilung allein sagt ja noch wenig darüber aus, wie vielfältig Strategien und Strukturen wirken.»

Die Äusserung, die Abteilung GFM müsse ihr Selbstbildnis kritisch hinterfragen und das Visier öffnen, bezeichnet Theunert als problematisch: «Hier wird in gewisser Weise unterstellt, die niedrige Anzahl an männlichen Mitarbeitenden hätte ideologische Gründe. Das finde ich heftig».

Ausserdem mache es sich die GPK etwas einfach, wenn sie ihre Forderung darauf begrenzt, dass die Anzahl an Männern und Frauen ausgewogen sein muss, so Theunert. «Was es meines Erachtens mehr braucht, wäre eine Auseinandersetzung über Strategien und Wirkungen.»

Spätes Interesse für Gleichstellung

In einem Punkt gibt Theunert der GPK aber Recht. «Damit sich mehr Männer für die Stellen in der Abteilung GFM bewerben, wäre eine grössere Offenheit bezüglich der erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen notwendig.» Es seien nach wie vor meistens Frauen, die sich schon früh in ihrem Berufsleben für Aufgaben im Bereich Gleichstellung interessieren. «Wir machen die Erfahrung, dass Männer eher später in Kontakt mit dem Thema kommen», sagt Theunert. Männer würden oft erst später, meistens wenn sie Väter werden, realisieren, dass es auch für Männer wichtige Gleichstellungsthemen gibt. «Deshalb orientieren sich Männer meistens nicht bereits auf dem ersten Bildungsweg in Richtung Gleichstellung und haben dementsprechend andere Zugänge und Expertisen». Theunert ist aber überzeugt, dass gerade auch die Erfahrung aus klassischen Tätigkeitsbereichen wertvoll für die Arbeit in der Abteilung GFM sein kann.

Insgesamt beurteilt Theunert die Kritik der GPK als nicht sehr hilfreich. «Was es wirklich bräuchte, ist eine Erweiterung des Auftrags. Dieser Entwicklungsprozess müsste dann aber politisch gewollt sein.»

Die Abteilung GFM wollte sich gegenüber der bz nicht äussern. Die zuständige Mediensprecherin des Präsidialdepartements, Melanie Imhof, sagte, die Verwaltung äussere sich nicht zu dem GPK Bericht, bevor der Regierungsrat die ausstehenden Fragen in der Grossratssitzung im September beantwortet habe.