Knatsch um Haus zum Tanz: Globus will rein, Grieder will bleiben

Schwere Vorwürfe Wenn sich Zürcher und Genfer um ein Basler Mietobjekt streiten oder: das grosse Messerwetzen um die Boutique von Bongénie Grieder Die SF Urban Properties, Eigentümerin des «Haus zum Tanz» an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3, gerät in Bedrängnis: Pierre Brunschwig, Partner der Brunschwig Group, zu der Grieder gehört, erhebt gegenüber der bz schwere Vorwürfe gegen die Zürcher Immobiliengesellschaft. Und er stellt klar: Grieder wird Ende Januar 2022 nicht ausziehen. Obschon dann Neumieter Globus in den Startlöchern steht. Rahel Empl Jetzt kommentieren 28.09.2021, 18.10 Uhr

Bongénie Grieder will seine Boutique im Haus zum Tanz an der Eisengasse Ende Januar 2022 «unter keinen Umständen» verlassen. Kenneth Nars

Der Knatsch zwischen Bongénie Grieder und der SF Urban Properties geht in die nächste Runde. Wie die bz berichtete, wehrt sich das Modehaus der Genfer Brunschwig Group gegen einen Auszug aus seiner Basler Boutique in der Eisengasse, obschon der Mietvertrag Ende Januar 2022 ausläuft und Globus im Februar dort mit einem temporären Warenhaus einzieht. Eine Sprecherin warf der Hausbesitzerin SF Urban Properties vor, trotz Verhandlungen über eine Verlängerung des Mietvertrags plötzlich vor die vollendete Tatsache gestellt worden zu sein, dass die Räumlichkeiten an Dritte vermietet wurden. Grieder wolle nun das Gespräch mit der Eigentümerin suchen, mit dem Ziel, den Vertrag doch noch zu verlängern.

Dazu ist die Zürcher Immobiliengesellschaft nicht bereit. Auf Anfrage hält die SF Urban Properties via Sprecherin Sarah Lenz fest: «Eine Verlängerung ist jetzt nicht mehr möglich, weil die Liegenschaft neu vermietet ist.» Grieder hätte bis Januar 2021 die vertraglich zugesicherte Möglichkeit gehabt, zu verlängern. «Nachdem dies nicht genutzt wurde, mussten wir Alternativen suchen. Und sind mit Globus fündig geworden.»

Pierre Brunschwig erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Hauseigentümerin

Die Brunschwig Group zeichnet ein anderes Bild der Vorgänge. In einem umfangreichen Statement an die bz erhebt nun Pierre Brunschwig persönlich, Partner der Brunschwig Holding, schwere Vorwürfe an die Hausbesitzerin: Man habe sich «entgegen der Behauptungen von SF Urban Properties» mündlich auf einen neuen Vertrag mit leicht angepassten Modalitäten im von Grieder gemieteten Mietobjekt geeinigt:

«Der Mietzins, die Laufzeit des Mietvertrags und alle wichtigen Punkte waren von beiden Parteien vereinbart worden. Aufgrund dessen haben wir alle Aufträge für die Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2022 für das Basler Geschäft erteilt.»

Im August sei dann die Mitteilung der Eigentümerin gekommen, dass sie den Vertrag doch nicht unterzeichnen würde. Brunschwig hält dezidiert fest: «Der Schaden, den Grieder durch diese unerwartete Entscheidung der Eigentümerin bereits erlitten hat, ist sehr gross und eine Verlängerung des Vertrages unumgänglich. Aus diesen Gründen wird Grieder den Standort unter keinen Umständen verlassen.»

Das Warenhaus Globus, das im Februar 2022 mit einem temporären Store einziehen möchte, will sich derweil nicht zu dem Streit äussern. Ein Sprecher verweist kurz und knapp darauf, dass man einen Mietvertrag an der Eisengasse abgeschlossen habe.

Die Liegenschaft Eisengasse 14, das «Haus zum Tanz» gehört erst seit dem 30. April 2018 zum Portfolio von SF Urban Properties. Die Immobiliengesellschaft besitzt in Basel weitere 16 Häuser.