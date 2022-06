Die Stadtgrenze als Flaschenhals für Velopendler

Schwerpunkt Die Basler Stadtgrenze als Flaschenhals für Velopendler: An welchen Stellen wird es (noch) unangenehm? Tausende Personen pendeln täglich mit dem Zweirad in die Stadt und wieder zurück. Beide Basel bauen deshalb ihr Velonetz aus. Doch es gibt noch einige Ärgernisse zu beheben. Michel Ecklin und Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Gefährliche Eingänge für Velofahrende an der Stadtgrenze gibt es viele. Im Bild die Kreuzung beim Dreispitz. Kenneth Nars

In den vergangenen zehn Jahren hat der Veloverkehr im Kanton Basel-Stadt um fast 50 Prozent zugenommen. Zehntausende Menschen aus Region pendeln mit dem Velo zur Arbeit. Mit dem Siegeszug des Elektrobikes ist das Zweirad auch für längere Strecken zur Alternative für Auto, Töff oder ÖV geworden. Beide Basel haben deshalb in den vergangenen Jahren in den Ausbau der Veloinfrastruktur investiert.

Doch ausgerechnet an der Stadtgrenze werden die Zweiradfahrenden oftmals ausgebremst. Wichtige Knotenpunkte wie die Kreuzungen St.Jakob, Dreispitz oder Dorenbach haben oft noch erheblichen Nachholbedarf, was Sicherheit und Komfort der Velofahrenden anbelangt. Das hänge aber nicht in erster Linie mit der Kantonsgrenze zusammen, sagt Daniel Hofer vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement: «Der Wechsel der Zuständigkeiten an der Kantonsgrenze ist ein eher unwesentlicher Faktor.»

Basel-Stadt pflegt einen sehr guten Austausch mit den Nachbargemeinden, planerische Instrumente wie der Teilrichtplan Velo sind abgestimmt auf die jeweiligen Pendants im Kanton Basel-Landschaft, Frankreich und Deutschland.

«Pinsel und Farbe reichen in den meisten Fällen nicht»

Insbesondere an stark befahrenen Achsen, bestehe für einfach umsetzbare Anpassungen in der Regel wenig Spielraum, weil die Strasse bereits vollständig ausgenutzt wird. «Pinsel und Farbe oder weitere kleine Anpassungen reichen in vielen Fällen nicht», sagt Hofer. Für die Verbesserung der Veloinfrastruktur seien an vielen Orten umfangreiche Bauarbeiten notwendig. Aus wirtschaftlichen Gründen und für eine geringere Baustellenbelastung erneuert der Kanton Strassen in aller Regel erst, wenn Strassenbelag, Tramgleise und/oder darunterliegende Leitungen saniert werden müssen.

In die Planung dieser Sanierungen fliessen dann jeweils die gültigen Gesetze, Normen und politischen Vorgaben, wie zum Beispiel der Teilrichtplan Velo, ein. Wenn gemäss dieser Vorgaben mehr als eine reine Sanierung notwendig ist, legt der Regierungsrat dem Grossen Rat einen entsprechenden Ratschlag zum Beschluss vor.

Viele Flaschenhälse sollen behoben werden

Nachdem der Grosse Rat die Finanzierung gesprochen hat, folgen die Erarbeitung des genauen Bauprojekts, die öffentliche Planauflage mit Möglichkeit zur Einsprache, die Planung des Bauablaufs und die Bauarbeiten. Der Aufwand der Planung ist abhängig von den unterschiedlichen Ansprüchen, die an die jeweilige Strasse gestellt werden.

Ein Überblick zeigt: In den kommenden Jahren sollen viele Flaschenhälse behoben werden. Geplant sind etwa zusätzliche und breitere Velostreifen und neue Verbindungen für die Zweiradfahrenden.

Die Flaschenhälse in der Übersicht. bz

Von Saint-Louis her Richtung Basler Innenstadt vergeht einem schnell die Lust aufs Zweirad. Kenneth Nars

Aus Huningue kommt man dem Rhein entlang perfekt in die Basler Innenstadt – von Saint-Louis her sieht es weniger gut aus. In Frankreich fährt man noch, vor allem stadtauswärts, auf einem der breitesten, geschütztesten und bequemsten Radstreifen der Region. Auf Schweizer Boden schrumpft dieser auf die Breite eines Velolenkers. Bei der Querung der Kohlen-/Schlachthofstrasse wartet eine meist blinkende Ampel, wo man den Lastwagen Vortritt lassen muss. Und das Ende der Passage «krönt» schliesslich der Voltaplatz, unübersichtlich und voller Tramschienen.

Dabei wurde im ganzen Gebiet seit den 1990er-Jahren mit dem Bau der Nordtangente alles neu gemacht. An die Velos hat man offensichtlich nur am Rande gedacht: Mässig breite Velospuren sind das höchste der Gefühle. Im St.-Johann-Quartier gibt es immerhin Alternativen.

Das Bau- und Verkehrsdepartement weist darauf hin, dass bei der Erneuerung des Gebiets Elsässer-, Hüninger-, Schlachthof- und Kohlenstrasse neue Velostreifen geschaffen wurden. Und im Teilrichtplan Velo des Kantons ist eine «direkte Pendlerroute» vom Bahnhof St.Johann entlang der Bahnlinie bis nach St.Louis aufgeführt: Umsetzungshorizont unbekannt.

Der Dorenbachkreisel wurde kürzlich nachgebessert. Auf dem Velo bleibt die Situation unbefriedigend. Kenneth Nars

Das Leimental ist velotechnisch gut erschlossen, mit bestens ausgestatteten Routen von Flüh oder Biel-Benken bis zur Stadtgrenze in Binningen. Der Übergang nach Basel geschieht an zwei Stellen, beide sind für Velofahrende wenig attraktiv. Untendurch gilt auf der Binningerstrasse Tempo 60, es gibt nur dürftige Velospuren, und man landet in der Velowüste Heuwaage.

Obendurch kommt man nicht um den Dorenbachkreisel herum. Kreisel sind schon mal an sich nicht velofreundlich. Dieser ist auch noch breit, die Geschwindigkeiten sind entsprechend hoch, und es queren ein Tram und ein Bus. Dabei wurde der Dorenbachkreisel wurde vor fünf Jahren nachgebessert – eine wirkliche Verbesserung für die Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer brachte dies aber nicht.

Massnahmen vorgesehen sind an der angrenzenden Oberwilerstrasse. Dort sollen die bestehenden Velostreifen nahezu durchgehend auf 1,80 Meter verbreitert werden. Baubeginn ist kommenden Monat. Länger dauern dürfte es an der Binningerstrasse. Hier wird zurzeit ein Vorprojekt erarbeitet. Der Baubeginn ist frühestens auf 2026 vorgesehen. Und in weiter Ferne ist noch die Zollibrücke, die eine wichtige Lücke für den Velo- und Fussverkehr schliessen soll.

Eingeklemmt zwischen Bus und Auto. Für Zweiräder kanns bei der Dreispitzkreuzung schnell unangenehm werden. Kenneth Nars

Von grossen Gebieten von Münchenstein und Reinach kommt man kaum nach Basel, ohne über den Dreispitz zu fahren. Doch exakt an der Kantonsgrenze hört der Velostreifen auf, dann beginnt die Spiessrutenfahrt. Um geradeaus zu fahren, muss man vor der Dreispitz-Kreuzung links einspuren – ohne jeglichen Schutz vor rechts vorbeidonnernden Lastwagen.

Über den ganzen Verzweigungsbereich – um die hundert Meter weit – bleibt man eingeklemmt zwischen zwei sich windenden, nicht klar definierten Spuren. Da will immer auch noch ein ungeduldiger Drängler überholen, obwohl wegen der unangenehmen Betonbördchen kein Platz dafür da wäre – als Zweiradler ist man eingequetscht. Und bis zur Münchensteinerbrücke gilt dann Tempo 60.

Die ganze Kreuzung wurde vor einigen Jahren saniert. Ausser einem neuen Belag änderte sich rein gar nichts. Rätselhaft bleibt, wie die Studierenden zur Schule für Gestaltung gelangen sollen. Und im Dreispitz ist wirklich ein neuer Unistandort vorgesehen?

Letztes Jahr hat der Grosse Rat einen Umbau beschlossen. Dieser sieht von der Dornacherstrasse bis zur Wien-Strasse durchgehende Velostreifen vor. Baubeginn ist nächstes Jahr.

Platz wäre genug da. Doch für Velofahrende ist die Kreuzung St.Jakob aktuell noch sehr mühsam. Kenneth Nars

Gartenbad, Sportanlagen, Eventhalle, Stadion für Fussball und Eishockey, Einkaufszentrum, die riesigen Erholungsflächen auf der Grün 80: Es gibt viele Gründe, ins Gebiet St.Jakob zu fahren, vor allem für Jugendliche. Vom Baselbiet her führt eine fast ununterbrochene Veloroute von Gelterkinden über Muttenz hierher – perfekt. Vom nahen Basel aus kommt man aber lieber nicht mit dem Velo.

Nach dem lärmigen Tunnel landet man auf einer riesigen Kreuzung, auf der problemlos Velomassnahmen Platz hätten. Aber es gibt keine. Sie hören exakt dann auf, wenn es gefährlich wird, wenn man nämlich auf der mittleren von drei Spuren schutzlos den vorbeibrausenden Lastwagen ausgesetzt ist. In umgekehrter Richtung, nach Basel, nerven vor der St.-Jakob-Halle umständliche Strassenquerungen mit Dauerrot.

Auch das Joggeli wird nun angepackt. Bei der Kreuzung sollen einfachere und direktere Veloverbindungen geschaffen werden. Am Fussgängerübergang beim Eingang zum Shoppingcenter wird eine neue Veloquerung eingerichtet und anschliessend eine zusätzliche Verbindung Richtung Dreispitz. Auch die Verbindungen in die Stadt sollen verbessert werden. Der Baubeginn ist 2024 geplant.

Unübersichtliche Kreuzung beim Zoll Grenzach. Und danach wird’s nicht wirklich besser. Nicole Nars-Zimmer

Den grenzüberschreitenden Velopendelnden aus dem grossen Kanton wird das Leben schwer gemacht. Schon auf den letzten hundert Metern auf deutschem Boden ist der winzige Velostreifen eine Alibiübung. Unmittelbar nach der Grenze wartet eine heikle Kreuzung, denn kaum ein vortrittsberechtigtes Fahrzeug blinkt Richtung Riehen. Die anschliessende Abzweigung zum Kraftwerk ist gefährlich eng, der Streifen hört wieder mal genau da auf, wo es ihn am meisten bräuchte. Eine Temporeduktion ist nicht vorhanden.

Der Weg entlang der Sportanlagen ist von den vielen Baumwurzeln grausam holprig. Vor der S-Kurve nach dem Stadion Rankhof kommt man kaum geradeaus auf die Route entlang des Rheins, da die Grenzacherstrasse zu befahren und unübersichtlich ist. Und dann kommt die enge Stelle an der Solitude, die an schönen Tagen voller träumender Fussgänger ist.

In der Grenzacherstrasse zwischen Schwarzwaldbrücke und Rankhof soll nun eine Fahrspur abgebaut werden – zu Gunsten von mehr Platz für Velostreifen. Baubeginn ist frühestens 2024. Auch der Handlungsbedarf bei Nadelöhr Solitude ist erkannt. Bis da ein Vorschlag vorliegt, dürfte es aber noch mindestens drei Jahre dauern.

Endstation Bäumlihof: Bis zum Gymnasium ist die Velostrecke komfortabel, danach wird’s kompliziert. Nicole Nars-Zimmer

Von Lörrach durch ganz Riehen bis an die Stadtgrenze radelt es sich am besten entlang der Wiesentalbahn. Meist geht’s flott abwärts, oft auf abgetrennten Velowegen ohne jeglichen Autoverkehr, dafür mit viel Familiengarten-Grün. An der Grenze zu Basel, beim Schulhaus Bäumlihof ist aber Schluss mit der Radel-Idylle. Der Weg ginge weiter entlang der Bahn, ist aber für Velos verboten.

Legal weiter Richtung Stadt geht’s entweder über die Grenzacherstrasse (mehr dazu unter Punkt 5) oder über die Bäumlihofstrasse, beides keine geraden Routen in die Innenstadt, beides nicht gemütlich wegen Verkehr und unübersichtlichen Kreuzungen, etwa unter der Autobahn. Es gibt schon lange die Idee, die Riehener Wege in Basel wenigstens bis zum Rankhof weiterzuführen. Bisher ist aber nichts daraus geworden.

Verbessert werden soll die Situation nun durch einen neuen Velostreifen auf der Bäumlihofstrasse in Richtung Riehen. Die Veloverbindung in Richtung Stadt wird über die Nebenfahrbahn der Bäumlihofstrasse geführt. Baubeginn ist voraussichtlich 2024. Hängig ist zurzeit auch noch ein Vorstoss aus dem Parlament, der eine Fortführung der Veloroute entlang der Wiesentalbahn fordert.

